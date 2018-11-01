Национальный драматический театр открывает сезон

Сегодня легендарным спектаклем «О, Чууча, Чууча!» по мотивам пьесы основоположника калмыцкой драматургии Баатра Басангова начнет 82-й сезон Национальный драматический театр. А завтра, в Русском театре драмы и комедии для взрослой аудитории будет представлена бытовая психологическая пьеса «Почем бивень мамонта». Над постановкой работает московский режиссер Валерий Иванов-Таганский.



Напомним, в год театра поклонников Мельпомены ждет встреча и с премьерами, и с работами начинающих режиссеров. Несомненный интерес для истинных театралов представит необычный марафон. Гастрольные туры и многочисленные встречи пройдут по всем регионам России. Они стартуют в марте во Владивостоке и завершатся в ноябре в Калининграде. А в план регионального правительства уже включен капремонт двух республиканских театров. Сегодня легендарным спектаклем «О, Чууча, Чууча!» по мотивам пьесы основоположника калмыцкой драматургии Баатра Басангова начнет 82-й сезон Национальный драматический театр. А завтра, в Русском театре драмы и комедии для взрослой аудитории будет представлена бытовая психологическая пьеса «Почем бивень мамонта». Над постановкой работает московский режиссер Валерий Иванов-Таганский.Напомним, в год театра поклонников Мельпомены ждет встреча и с премьерами, и с работами начинающих режиссеров. Несомненный интерес для истинных театралов представит необычный марафон. Гастрольные туры и многочисленные встречи пройдут по всем регионам России. Они стартуют в марте во Владивостоке и завершатся в ноябре в Калининграде. А в план регионального правительства уже включен капремонт двух республиканских театров.



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