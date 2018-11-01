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Сегодня, 12:30

Сегодня юбилейный концерт Национального оркестра Калмыкии


Сегодня юбилейный концерт Национального оркестра КалмыкииСегодня в Элисте состоится юбилейный концерт Национального оркестра Калмыкии. Он был создан ровно 30 лет назад. Его сегодняшняя музыкальная программа рассчитана на два часа. На одной сцене вместе с юбилярами выступят музыканты из соседних регионов.
Музыканты оттачивают каждую ноту. До юбилейного концерта остаются считанные часы. Калмыцкие ценители искусства в предвкушении большого праздничного вечера, где каждый услышит давно полюбившиеся композиции. Это «Попурри на калмыцкие песни», «Теегин торга кюкн», «Баhчудын дун» и другие произведения. Солисты виртуозно владеют академическим стилем, поражают своим исполнением русских романсов, а также зарубежной классики.
Несмотря на известные финансовые трудности, в этом коллективе собрались люди, искренне преданные своему делу. Солист оркестра Арслан Шавгуров – один из них. Он начал играть в составе оркестра еще будучи студентом училища. И хорошо помнит свой первый концерт на профессиональной сцене.
Национальный оркестр бережно хранит самобытные музыкальные традиции степного народа. Сегодня трудно представить, что когда-то в нашей республике не было этого уникального музыкального явления. Сейчас это ведущий коллектив, с которым неразделимо связано имя Владимира Карпенко, его бессменного главного дирижера на протяжении 25 лет. И до сегодняшнего дня музыкальные аранжировки Владимира Карпенко - неотъемлемая часть золотого фонда репертуара оркестра.
Сегодня у Национального оркестра Калмыкии большая и насыщенная гастрольная деятельность. За годы своей деятельности он приобрел много друзей в профессиональной среде из регионов России. Их выступления часто радуют жителей Калмыкии. Дружба со Ставропольской филармонией началась еще в 2013 году. Хорошо знают и любят наши зрители Народного артиста Северной Осетии Эдуарда Даурова. А на сегодняшнем вечере гости не просто будут наблюдать за действом на сцене, но и сами станут непосредственными участниками праздника.
Национальный оркестр Калмыкии участник Международных фестивалей, Всероссийских конкурсов, республиканских форумов. А проект «Дирижируй нами» на территории культурного комплекса «Пагода Семи дней» дал возможность каждому желающему выступить в качестве дирижера и управлять целым оркестром. Еще одним запоминающимся мероприятием стало участие музыкантов в составе сводного оркестра «500 домбристов Калмыкии», которые сделали музыкальное подношение Трем драгоценностям в преддверии буддийского праздника Yрс Сар. Тогда оркестр под управлением главного дирижера Савра Катаева исполнил сразу несколько произведений. Вот и в этот раз юбиляры подготовили немало сюрпризов для своей любимой публики.



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