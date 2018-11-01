ДШИ номер 1 вошла в список 50 лучших образовательных учреждений России

Детская школа искусств номер 1 Элисты вошла в список 50 лучших образовательных учреждений России. В Министерстве культуры Российской федерации подведены итоги трехлетней деятельности школ искусств страны.

Диплом Лауреата вручали в Москве в торжественной обстановке директору Герльте Цеденовой. По ее словам, прошедшие годы действительно были плодотворными. Учащиеся, а их обучается в одном из старейших школ калмыцкой столицы более 700, участвуя в конкурсах Всероссийского и международного уровней – непременно привозят высокие награды. Заметным явлением стала музыкальная театральная постановка «В поисках счастья». Представленная на фестивалях в Астрахани и в Москве – она получила дипломы 1 степени. Детская школа искусств номер 1 Элисты вошла в список 50 лучших образовательных учреждений России. В Министерстве культуры Российской федерации подведены итоги трехлетней деятельности школ искусств страны.Диплом Лауреата вручали в Москве в торжественной обстановке директору Герльте Цеденовой. По ее словам, прошедшие годы действительно были плодотворными. Учащиеся, а их обучается в одном из старейших школ калмыцкой столицы более 700, участвуя в конкурсах Всероссийского и международного уровней – непременно привозят высокие награды. Заметным явлением стала музыкальная театральная постановка «В поисках счастья». Представленная на фестивалях в Астрахани и в Москве – она получила дипломы 1 степени.



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