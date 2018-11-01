ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:30

ДШИ номер 1 вошла в список 50 лучших образовательных учреждений России


ДШИ номер 1 вошла в список 50 лучших образовательных учреждений РоссииДетская школа искусств номер 1 Элисты вошла в список 50 лучших образовательных учреждений России. В Министерстве культуры Российской федерации подведены итоги трехлетней деятельности школ искусств страны.
Диплом Лауреата вручали в Москве в торжественной обстановке директору Герльте Цеденовой. По ее словам, прошедшие годы действительно были плодотворными. Учащиеся, а их обучается в одном из старейших школ калмыцкой столицы более 700, участвуя в конкурсах Всероссийского и международного уровней – непременно привозят высокие награды. Заметным явлением стала музыкальная театральная постановка «В поисках счастья». Представленная на фестивалях в Астрахани и в Москве – она получила дипломы 1 степени.



Другие новости по теме:

  • Лучшим преподавателем детских школ искусств России стала Наталья Дукманова
  • Два образовательных учреждения Элисты стали лауреатами конкурса «100 лучших школ России»
  • Элистинский лицей снова в ТОП-200 лучших школ России
  • Как войти в реестр образцовых образовательных учреждений страны?
  • Образовательные учреждения Калмыкии, вошедшие в число лучших школ России, будут поощрены
  • В Элисте прошло чествование лучших самодеятельных коллективов республики
  • Ики-Бурульская средняя школа в числе лучших общеобразовательных заведений страны
  • Два учебных заведения Калмыкии вошли в ТОП-500 лучших школ России
  • В Элисте прошла августовская конференция педагогов
  • Элистинский лицей и Элистинская многопрофильная гимназия вошли в топ-50 и топ-100 лучших школ России

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34