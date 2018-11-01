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Юбилейный концерт Национального оркестра Калмыкии состоится 2 ноября


Юбилейный концерт Национального оркестра Калмыкии состоится 2 ноября2 ноября в Элисте состоится юбилейный концерт Национального оркестра Калмыкии. Ему исполняется 30 лет. Выступят Заслуженные артисты Республики Елена Каджиева, Эдуард Бурлаков, Татьяна Бузылёва, Данара Шалханова, Мерген Ким и Кутлан Мукубенов.

Последние пять лет знаменитым творческим коллективом руководит главный дирижёр, заслуженный деятель искусств Республики, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Савр Катаев.



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