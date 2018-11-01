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Сегодня, 12:47

Сегодня в Центральносм хуруле проходит церемония разрушения мандалы Манджушри


Сегодня в Центральносм хуруле проходит церемония разрушения мандалы МанджушриА в эти минуты в Центральном хуруле проходит церемония разрушения мандалы Манджушри. Жители республики на протяжении 8 дней созерцали священное сооружение из цветного песка. Возведённая монахами монастыря Дрепунг Гоманг она посвящена Будде безграничной мудрости «Манджушри».

По тибетской буддийской традиции созерцание мандалы Манджушри помогает в усвоении информации, избавляет ум от негативного восприятия, приносит удачу студентам и тем, кто выбрал интеллектуальную профессию.



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