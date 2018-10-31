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Вчера, 12:30

Состоялась выставка Виктора Дорджиева


Состоялась выставка Виктора ДорджиеваРедкие по красоте статуэтки и ларцы, выполненные из бивней мамонта, слоновой и моржовой кости, уже много лет изготавливает заслуженный художник Калмыкии, председатель регионального отделения «Союз художников России», мастер декоративно- прикладного искусства Виктор Дорджиев.

В руках Виктора Дорджиева необычная фигурка. Она из его коллекции – «мусульманские шахматы». Объединяет их лишь наличие колокольчиков. На этом сходство заканчивается. Каждая работа Виктора Исаевича - произведение искусства.
Художественная резьба по кости практикуется не одно столетие. А вот мастеров, работающих по кости крупного рогатого скота, по словам специалистов, единицы. Виктор Дорджиев – один из них, сумевший в этом виде творчества достичь подлинного совершенства.

Альчики в калмыцких шахматах – это тоже «дорджиевское» творение. Всего же на выставке представлено около 70 миниатюрных скульптур. Сам мастер обращает внимание на работы последних лет, в которых он смело экспериментирует, помещая фигурки из бивни мамонта и слона, моржовой кости и зуба кашалота в дерево и камень, достигая гармонии и особой образности.

Виктор Дорджиев, участник многих всероссийских и международных выставок. Обладатель множества наград. Только за последний год он дважды побывал в Татарстане на арт – симпозиумах по современному искусству.

Художник Дорджиев ответственно и творчески относится и к своей общественной работе. Как председатель регионального отделения Союза художников России, заметно активизировал деятельность своих коллег. А еще – много внимания уделяет молодым художникам.

А в эти дни – Виктор Исаевич отмечает 65- летие.



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