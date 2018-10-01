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Сегодня, 12:30

Сегодня начались гастроли Белгородского театра кукол


Сегодня начались гастроли Белгородского театра куколСегодня в национальном драматическом театре имени Баатра Басангова начались гастроли Белгородского театра кукол. Они проводятся в рамках программы «Больших гастролей» федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России.

На протяжении трех дней артисты будут радовать своими выступлениями юных жителей республики. Так сегодня они уже представили фронтовую былину «История солдата», а завтра и послезавтра зрители увидят сказку об украденном имени «Терёшечка» и постановку «Руслан и Людмила», по мотивам одноименной эпической поэмы Александра Сергеевича Пушкина. Спектакли проводятся два раз в день.



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