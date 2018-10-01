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Сегодня, 12:30

На территории Калмыкии обнаружен памятник эпохи Средневековья


На территории Калмыкии обнаружен памятник эпохи СредневековьяНа территории степного региона обнаружен памятник городского типа эпохи Средневековья. Об этом сообщили сотрудники Калмыцкого научного центра РАН. Археологические раскопки велись недалеко от Городовиковского района. Памятник датирован серединой 7-го и концом 8-го веков, то есть эпохой Хазарского каганата.

В ходе полевых работ обнаружено большое количество фрагментов керамики и остатки каменных кладок. Это позволило авторам находок дать название объекту - Башанта-2. Кроме того, обнаружены остатки трех печей. Исследования подтверждают предположение о наличии на городище собственного керамического производства. Работы на уникальном объекте все еще продолжаются.



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