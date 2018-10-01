ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:58

Юбилейная выставка Нарана Эледжиева


Юбилейная выставка Нарана ЭледжиеваВпереди выходные. Поэтому есть возможность провести свой досуг интересно, посетив юбилейную выставку Нарана Эледжиева. Заслуженный художник РСФСР отметил 80-летие. Он очень долго готовился к этой экспозиции, ставшей для него, по сути, рассказом о творчестве всей его жизни. Среди работ мастера – многочисленные станковые произведения и монументальные скульптуры, украшающие элистинские скверы и площади.

Юбилейная экспозиция охватывает весь творческий путь художника Нарана Эледжиева. Это более 40 работ, выполненных из дерева, металла, мрамора. Цаган-аав, «Герой Совествкого союза Басан Городовиков», «Материнство», «Кеедя» и другие композиции, которые украшают скверы и улицы Элисты - творения его рук. Несмотря на солидный возраст, продолжает создавать живописные и скульптурные произведения.

С открытием выставки поздравить автора пришли не только коллеги, родные, но и поклонники его творчества. Заслуженный художник России Николай Шиняев считает его своим наставником. Вместе работали в одной мастерской. Всегда интересно было наблюдать, как в руках мастера оживает глина, говорит он.

Народный художник Калмыкии Александр Поваев отмечает не только профессиональные качества известного скульптора, но и его человеческие качества: душевность и скромность. Пристальное внимание к ближнему, стремление проникнуть в его внутренний мир, передать характер – отражены во всех произведениях Нарана Эледжиева.

Наран Эледжиев первым из калмыцких художников удостоен золотой медали и диплома лауреата Национальной премии в области современного изобразительного искусства «Русская галерея – 21 век». Его произведения находятся в фонде Национального музея имени Пальмова, в музеях страны, частных коллекциях России и за рубежом.




Другие новости по теме:

  • Автор графических работ художник Степан Ботиев встретился с лицеистами
  • Калмыцкий художник и скульптор Владимир Васькин отмечает 75-летие
  • К юбилею родного города
  • Выставка к 76-летию заслуженного художника Калмыкии Владимира Павлова
  • В Национальном музее работает выставка заслуженного художника России Очира Кикеева
  • В Национальном музее Калмыкии работает выставка художника Виктора Терехова
  • В национальном музее открылась выставка, посвященная 75-летию калмыцкого Союза художников
  • 90-летие первого калмыцкого скульптора в Калмыкии отметят персональной выставкой и вечером памяти
  • Более 100 работ заслуженного художника Калмыкии будет представлено в Национальном музее
  • 125 картин Гарри Рокчинского выставлены в юбилейной экспозиции

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34