Юбилейная выставка Нарана Эледжиева

Впереди выходные. Поэтому есть возможность провести свой досуг интересно, посетив юбилейную выставку Нарана Эледжиева. Заслуженный художник РСФСР отметил 80-летие. Он очень долго готовился к этой экспозиции, ставшей для него, по сути, рассказом о творчестве всей его жизни. Среди работ мастера – многочисленные станковые произведения и монументальные скульптуры, украшающие элистинские скверы и площади.



Юбилейная экспозиция охватывает весь творческий путь художника Нарана Эледжиева. Это более 40 работ, выполненных из дерева, металла, мрамора. Цаган-аав, «Герой Совествкого союза Басан Городовиков», «Материнство», «Кеедя» и другие композиции, которые украшают скверы и улицы Элисты - творения его рук. Несмотря на солидный возраст, продолжает создавать живописные и скульптурные произведения.



С открытием выставки поздравить автора пришли не только коллеги, родные, но и поклонники его творчества. Заслуженный художник России Николай Шиняев считает его своим наставником. Вместе работали в одной мастерской. Всегда интересно было наблюдать, как в руках мастера оживает глина, говорит он.



Народный художник Калмыкии Александр Поваев отмечает не только профессиональные качества известного скульптора, но и его человеческие качества: душевность и скромность. Пристальное внимание к ближнему, стремление проникнуть в его внутренний мир, передать характер – отражены во всех произведениях Нарана Эледжиева.



Наран Эледжиев первым из калмыцких художников удостоен золотой медали и диплома лауреата Национальной премии в области современного изобразительного искусства «Русская галерея – 21 век». Его произведения находятся в фонде Национального музея имени Пальмова, в музеях страны, частных коллекциях России и за рубежом.

Впереди выходные. Поэтому есть возможность провести свой досуг интересно, посетив юбилейную выставку Нарана Эледжиева. Заслуженный художник РСФСР отметил 80-летие. Он очень долго готовился к этой экспозиции, ставшей для него, по сути, рассказом о творчестве всей его жизни. Среди работ мастера – многочисленные станковые произведения и монументальные скульптуры, украшающие элистинские скверы и площади.Юбилейная экспозиция охватывает весь творческий путь художника Нарана Эледжиева. Это более 40 работ, выполненных из дерева, металла, мрамора. Цаган-аав, «Герой Совествкого союза Басан Городовиков», «Материнство», «Кеедя» и другие композиции, которые украшают скверы и улицы Элисты - творения его рук. Несмотря на солидный возраст, продолжает создавать живописные и скульптурные произведения.С открытием выставки поздравить автора пришли не только коллеги, родные, но и поклонники его творчества. Заслуженный художник России Николай Шиняев считает его своим наставником. Вместе работали в одной мастерской. Всегда интересно было наблюдать, как в руках мастера оживает глина, говорит он.Народный художник Калмыкии Александр Поваев отмечает не только профессиональные качества известного скульптора, но и его человеческие качества: душевность и скромность. Пристальное внимание к ближнему, стремление проникнуть в его внутренний мир, передать характер – отражены во всех произведениях Нарана Эледжиева.Наран Эледжиев первым из калмыцких художников удостоен золотой медали и диплома лауреата Национальной премии в области современного изобразительного искусства «Русская галерея – 21 век». Его произведения находятся в фонде Национального музея имени Пальмова, в музеях страны, частных коллекциях России и за рубежом.



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