Следующий 2019-й год объявлен годом театра. В ходе всероссийского онлайн-совещания, планы озвучил министр культуры и туризма Калмыкии.



По словам Хонгора Эльбикова, среди знаковых мероприятий стоит отметить премьеру мюзикла «Проснись и пой!» по пьесе венгерского драматурга в постановке Сергея Бурлаченко. Также поклонников Мельпомены ждет новая работа молодого режиссера Марины Кикеевой «Горе от ума» по пьесе Грибоедова в переводе Санджи Каляева. Будут организованы и выезды в районы. Следующий 2019-й год объявлен годом театра. В ходе всероссийского онлайн-совещания, планы озвучил министр культуры и туризма Калмыкии.По словам Хонгора Эльбикова, среди знаковых мероприятий стоит отметить премьеру мюзикла «Проснись и пой!» по пьесе венгерского драматурга в постановке Сергея Бурлаченко. Также поклонников Мельпомены ждет новая работа молодого режиссера Марины Кикеевой «Горе от ума» по пьесе Грибоедова в переводе Санджи Каляева. Будут организованы и выезды в районы.



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