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Сегодня, 13:16

Следующий 2019-й год объявлен годом театра


Следующий 2019-й год объявлен годом театраСледующий 2019-й год объявлен годом театра. В ходе всероссийского онлайн-совещания, планы озвучил министр культуры и туризма Калмыкии.

По словам Хонгора Эльбикова, среди знаковых мероприятий стоит отметить премьеру мюзикла «Проснись и пой!» по пьесе венгерского драматурга в постановке Сергея Бурлаченко. Также поклонников Мельпомены ждет новая работа молодого режиссера Марины Кикеевой «Горе от ума» по пьесе Грибоедова в переводе Санджи Каляева. Будут организованы и выезды в районы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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