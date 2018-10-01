В Элисте проходит финал конкурса «Учитель УДЕист»

На базе средней школы номер 12 проходит финал третьего межрегионального конкурса «Учитель УДЕист». В нем принимают участие 8 преподавателей математики, начальных классов, русского языка и литературы, биологии и истории Октябрьского, Черноземельского, Яшалтинского, Сарпинского районов, а также Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской республики.



Конкурсантам предстоит продемонстрировать свое педагогическое мастерство в освоении передовой технологии УДЕ. Впервые научное направление было создано академиком Пюрвя Мучкаевичем Эрдниевым ещё в 1956 году. Сегодня укрупнение дидактических единиц как новая технология обучения уже давно вышла за пределы Калмыкии. На базе средней школы номер 12 проходит финал третьего межрегионального конкурса «Учитель УДЕист». В нем принимают участие 8 преподавателей математики, начальных классов, русского языка и литературы, биологии и истории Октябрьского, Черноземельского, Яшалтинского, Сарпинского районов, а также Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской республики.Конкурсантам предстоит продемонстрировать свое педагогическое мастерство в освоении передовой технологии УДЕ. Впервые научное направление было создано академиком Пюрвя Мучкаевичем Эрдниевым ещё в 1956 году. Сегодня укрупнение дидактических единиц как новая технология обучения уже давно вышла за пределы Калмыкии.



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