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Сегодня, 14:09

В Калмыкии проходит межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов


В Калмыкии проходит межрегиональный фестиваль фольклорных коллективовОтразить глубины народной мудрости, переданные нам в танце, песнях и других видах творчества постарались участники межрегионального фестиваля фольклорных коллективов. Он проходит в Калмыкии в эти дни. За круглым столом представители соседних регионов обсудили проблемы сбора и сохранения этнографического материала. А затем на сцене дома культуры села Вознесеновка Целинного района артисты продемонстрировали то, что так бережно перенимают от старшего поколения носителей народного творчества.

Открыли большую концертную программу межрегионального фестиваля хозяева сцены – самодеятельный коллектив «Сударушка». Русские и калмыцкие песни в их исполнении уже полюбились не только жителям Калмыкии, но и соседних регионов. Артисты коллектива – частые участники всероссийских праздников и конкурсов. Уже много лет они бережно сохраняют многообразие народных традиций и ценностей в едином культурном пространстве юга России. Впрочем, свой неоценимый вклад в это дело вносят все те, кто в этот день собрался в Вознесеновке.

Это не просто красивое зрелище, а настоящее знакомство с бытом, обычаями и традициям народов, веками проживающих на Юге России. Например, уникальные свадебные и праздничные обрядовые композиции представили артисты из туркменского района Ставропольского края.»

А благодаря участникам фольклорно-этнографического ансамбля Ащэмэз зрители познакомились с красивой народно певческой традицией адыгейцев. В репертуаре коллектива около 20 песен нартского эпоса, в которых воспеваются ум, героизм и сила народа.

Несмотря на будний день, в доме культуры в этот раз не было свободных мест. Сцена сельского ДК стала ещё одной площадкой для знакомства с искусством народов юга России. А в числе тех, кто с жадностью и восторгом наблюдал за происходившим на её подмостках были как селяне, так и многочисленные жители столицы.

Своими яркими выступлениями артисты будут радовать публику и сегодня. Гала-концерт, закрывающий межрегиональный фольклорный фестиваль, состоится сегодня в культурном центре Родина в три часа дня.



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