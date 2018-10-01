В Калмыкии проходит межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов

Отразить глубины народной мудрости, переданные нам в танце, песнях и других видах творчества постарались участники межрегионального фестиваля фольклорных коллективов. Он проходит в Калмыкии в эти дни. За круглым столом представители соседних регионов обсудили проблемы сбора и сохранения этнографического материала. А затем на сцене дома культуры села Вознесеновка Целинного района артисты продемонстрировали то, что так бережно перенимают от старшего поколения носителей народного творчества.



Открыли большую концертную программу межрегионального фестиваля хозяева сцены – самодеятельный коллектив «Сударушка». Русские и калмыцкие песни в их исполнении уже полюбились не только жителям Калмыкии, но и соседних регионов. Артисты коллектива – частые участники всероссийских праздников и конкурсов. Уже много лет они бережно сохраняют многообразие народных традиций и ценностей в едином культурном пространстве юга России. Впрочем, свой неоценимый вклад в это дело вносят все те, кто в этот день собрался в Вознесеновке.



Это не просто красивое зрелище, а настоящее знакомство с бытом, обычаями и традициям народов, веками проживающих на Юге России. Например, уникальные свадебные и праздничные обрядовые композиции представили артисты из туркменского района Ставропольского края.»



А благодаря участникам фольклорно-этнографического ансамбля Ащэмэз зрители познакомились с красивой народно певческой традицией адыгейцев. В репертуаре коллектива около 20 песен нартского эпоса, в которых воспеваются ум, героизм и сила народа.



Несмотря на будний день, в доме культуры в этот раз не было свободных мест. Сцена сельского ДК стала ещё одной площадкой для знакомства с искусством народов юга России. А в числе тех, кто с жадностью и восторгом наблюдал за происходившим на её подмостках были как селяне, так и многочисленные жители столицы.



Своими яркими выступлениями артисты будут радовать публику и сегодня. Гала-концерт, закрывающий межрегиональный фольклорный фестиваль, состоится сегодня в культурном центре Родина в три часа дня. Отразить глубины народной мудрости, переданные нам в танце, песнях и других видах творчества постарались участники межрегионального фестиваля фольклорных коллективов. Он проходит в Калмыкии в эти дни. За круглым столом представители соседних регионов обсудили проблемы сбора и сохранения этнографического материала. А затем на сцене дома культуры села Вознесеновка Целинного района артисты продемонстрировали то, что так бережно перенимают от старшего поколения носителей народного творчества.Открыли большую концертную программу межрегионального фестиваля хозяева сцены – самодеятельный коллектив «Сударушка». Русские и калмыцкие песни в их исполнении уже полюбились не только жителям Калмыкии, но и соседних регионов. Артисты коллектива – частые участники всероссийских праздников и конкурсов. Уже много лет они бережно сохраняют многообразие народных традиций и ценностей в едином культурном пространстве юга России. Впрочем, свой неоценимый вклад в это дело вносят все те, кто в этот день собрался в Вознесеновке.Это не просто красивое зрелище, а настоящее знакомство с бытом, обычаями и традициям народов, веками проживающих на Юге России. Например, уникальные свадебные и праздничные обрядовые композиции представили артисты из туркменского района Ставропольского края.»А благодаря участникам фольклорно-этнографического ансамбля Ащэмэз зрители познакомились с красивой народно певческой традицией адыгейцев. В репертуаре коллектива около 20 песен нартского эпоса, в которых воспеваются ум, героизм и сила народа.Несмотря на будний день, в доме культуры в этот раз не было свободных мест. Сцена сельского ДК стала ещё одной площадкой для знакомства с искусством народов юга России. А в числе тех, кто с жадностью и восторгом наблюдал за происходившим на её подмостках были как селяне, так и многочисленные жители столицы.Своими яркими выступлениями артисты будут радовать публику и сегодня. Гала-концерт, закрывающий межрегиональный фольклорный фестиваль, состоится сегодня в культурном центре Родина в три часа дня.



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