Сегодня в Калмыкии открывается Межрегиональный фольклорный фестиваль «Звучит над степью голос дружбы». В концертной программе примут участие коллективы из Волгоградской области, Республики Адыгея, Ставропольского края, Республики Северная Осетия-Алания, а также фольклорный коллективы из Республики Калмыкия.



Праздник станет знаменательным и ярким событием в культурной жизни Калмыкии, площадкой межкультурного диалога и единства! Приглашаем жителей и гостей Республики Калмыкия! Вход свободный.

Сегодня в Калмыкии открывается Межрегиональный фольклорный фестиваль «Звучит над степью голос дружбы». В концертной программе примут участие коллективы из Волгоградской области, Республики Адыгея, Ставропольского края, Республики Северная Осетия-Алания, а также фольклорный коллективы из Республики Калмыкия.Праздник станет знаменательным и ярким событием в культурной жизни Калмыкии, площадкой межкультурного диалога и единства! Приглашаем жителей и гостей Республики Калмыкия! Вход свободный.



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