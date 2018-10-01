В Элисте состоялся осенний плэнер

Яркую палитру осени представили участники традиционного регионального детского конкурса – пленэра. Всего на суд жюри свои полотна представили два десятка девушек.



Нарисовать осенний натюрморт за два часа необходимо было участницам конкурса. Осенний пленэр, к сожалению, пришлось перенести в здание из-за холодной погоды. По словам юных художниц, это их нисколько не смутило. Яркие золотистые краски природы они без труда воспроизвели в представленной композиции.



Многие из художниц уже не впервые участвуют в конкурсе. Для них это возможность проявить свой талант, а также научиться чему-то новому у своих ровесников. Например, изящнее составлять композицию на холсте или точнее подбирать цвета.



По словам директора республиканского центра детского творчества Ирины Очировой, традиционный конкурс для юных художников Калмыкии с 2010 года стал своеобразной важной площадкой для выявления молодых дарований в области изобразительного искусства и дальнейшей их поддержки.



Параллельно на семинаре с детьми работали и преподаватели школ искусств. Они представили несколько мастер-классов по керамике, нейрографике, видам портрета, техническим приемам и возможностям мягких материалов. Здесь они смогли не только повысить свои профессиональные навыки, но также найти для себя новые творческие направления



По итогам конкурса все его участники получили дипломы, а победители памятные призы. Яркую палитру осени представили участники традиционного регионального детского конкурса – пленэра. Всего на суд жюри свои полотна представили два десятка девушек.Нарисовать осенний натюрморт за два часа необходимо было участницам конкурса. Осенний пленэр, к сожалению, пришлось перенести в здание из-за холодной погоды. По словам юных художниц, это их нисколько не смутило. Яркие золотистые краски природы они без труда воспроизвели в представленной композиции.Многие из художниц уже не впервые участвуют в конкурсе. Для них это возможность проявить свой талант, а также научиться чему-то новому у своих ровесников. Например, изящнее составлять композицию на холсте или точнее подбирать цвета.По словам директора республиканского центра детского творчества Ирины Очировой, традиционный конкурс для юных художников Калмыкии с 2010 года стал своеобразной важной площадкой для выявления молодых дарований в области изобразительного искусства и дальнейшей их поддержки.Параллельно на семинаре с детьми работали и преподаватели школ искусств. Они представили несколько мастер-классов по керамике, нейрографике, видам портрета, техническим приемам и возможностям мягких материалов. Здесь они смогли не только повысить свои профессиональные навыки, но также найти для себя новые творческие направленияПо итогам конкурса все его участники получили дипломы, а победители памятные призы.



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