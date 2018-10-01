Артисты грузинского театра представят спектакль Алжир

В Калмыкии впервые проводит свои зарубежные гастроли Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени Грибоедова. Они проходят в рамках крупнейшего культурного проекта «Большие гастроли». Артисты представили зрителям одно из своих лучших творений – спектакль Алжир.



В Национальном драматическом театре имени Баатра Басангова аншлаг. На сцене гастролирующие артисты из Тбилиси воссоздали один из трех так называемых островов Архипелага Гулаг – Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Сокращенно АЛЖИР. Одноимённый спектакль посвящен памяти его узниц. Он рассказывает об их жизни, судьбе, муках и мечтах.



Около 8 тысяч женщин Отбыли свой срок от звонка до звонка в этом рукотворном аду на земле. Среди них почти триста узниц из Грузии. В основном это представительницы из знаменитых семей: жена писателя Бориса Пильняка Кира Андроникашвили, мать поэта и композитора Булата Окуджавы Ашхен Налбандян и многие другие. Оживить образы мучениц на театральных подмостках осмелился грузинский режиссер Автандил Варсимашвили. Вместе с сотрудниками литературной части театра он провел серьезные исследования, благодаря которым удалось собрать самый полный поименный список репрессированных грузинок. А сам спектакль поставлен в жанре документальной драмы.



В Калмыкии Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени Грибоедова впервые. Но уже успел полюбиться зрителям. Тем более что сама тема постановки близка и понятна, пожалуй, каждому жителю степного края.



А еще этот спектакль – обладатель приза зрительских симпатий Международного театрального фестиваля «Встречи в России», а также приза имени Верико Анджапаридзе. Кстати, впервые в истории этой награды ее вручили одновременно семи актрисам, задействованным в этом спектакле. Теперь с творчеством зарубежных артистов знакомы и калмыцкие зрители. А те, кто еще не успел этого сделать, смогут увидеть знаменитый спектакль сегодня вечером. В Калмыкии впервые проводит свои зарубежные гастроли Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени Грибоедова. Они проходят в рамках крупнейшего культурного проекта «Большие гастроли». Артисты представили зрителям одно из своих лучших творений – спектакль Алжир.В Национальном драматическом театре имени Баатра Басангова аншлаг. На сцене гастролирующие артисты из Тбилиси воссоздали один из трех так называемых островов Архипелага Гулаг – Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Сокращенно АЛЖИР. Одноимённый спектакль посвящен памяти его узниц. Он рассказывает об их жизни, судьбе, муках и мечтах.Около 8 тысяч женщин Отбыли свой срок от звонка до звонка в этом рукотворном аду на земле. Среди них почти триста узниц из Грузии. В основном это представительницы из знаменитых семей: жена писателя Бориса Пильняка Кира Андроникашвили, мать поэта и композитора Булата Окуджавы Ашхен Налбандян и многие другие. Оживить образы мучениц на театральных подмостках осмелился грузинский режиссер Автандил Варсимашвили. Вместе с сотрудниками литературной части театра он провел серьезные исследования, благодаря которым удалось собрать самый полный поименный список репрессированных грузинок. А сам спектакль поставлен в жанре документальной драмы.В Калмыкии Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени Грибоедова впервые. Но уже успел полюбиться зрителям. Тем более что сама тема постановки близка и понятна, пожалуй, каждому жителю степного края.А еще этот спектакль – обладатель приза зрительских симпатий Международного театрального фестиваля «Встречи в России», а также приза имени Верико Анджапаридзе. Кстати, впервые в истории этой награды ее вручили одновременно семи актрисам, задействованным в этом спектакле. Теперь с творчеством зарубежных артистов знакомы и калмыцкие зрители. А те, кто еще не успел этого сделать, смогут увидеть знаменитый спектакль сегодня вечером.



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