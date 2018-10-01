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Сегодня, 11:59

В Элисте встретились писатели и поэты Южного федерального округа


В Элисте встретились писатели и поэты Южного федерального округаНациональная библиотека имени Амур - Санана стала творческой площадкой мастеров слова. Сегодня второй день мероприятия. Накануне встреча прошла с участием писателей и поэтов Южного федерального округа, молодежи и общественности республики. У каждого была возможность рассказать о своём творчестве и продекламировать собственные сочинения. Там же говорили о проблемах, с которыми сталкиваются мастера слова.

К примеру, это перевод поэтических текстов, который играет важную роль в развитии литературы. Как она влияет на кругозор и нравственность человека. Почему молодежь почти не читает классику и не хочет быть похожей на замечательных героев классических книг.



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