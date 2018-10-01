В Калмыкии находится труппа бурятского театра драмы. Впервые артисты из Улан-Удэ приехали в Элисту еще в 60-х, затем были гастроли в 80-х. В этот раз привезли 3 работы. Сегодня - постановка «Земля Эльзы». А накануне вечером зрители степной республики увидели спектакль по мотивам повести «Прощание с Матёрой».



Посмотреть и оценить работу бурятской труппы пришли многочисленные жители и любители мельпомены , которые задолго раскупили все билеты на спектакли. И действительно, в нынешний театральный сезон зритель может себя побаловать и насладиться постановками разных театров Тувы, Алтая и вот Бурятия. Кстати, это третий приезд бурятского театра в Калмыкию. Впервые они посетили степную столицу в далеком 69-м году, затем в 83-ем и вот через 35 лет появилась возможность посетить солнечную Калмыкию еще раз. Они привезли три работы разных жанров.



Билеты на спектакль Бурятского театра раскупили за несколько дней до начала. Работа молодого режиссера Сойжин Жамбаловой «Полет. Бильчирская история» по мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Здесь и элементы мюзикла, и реальные истории жителей Осинского района Иркутской области, которые пережили затопление острова во время строительства Ангарской ГЭС. Автор использует сразу несколько способов общения со зрителем: документальную хронику, видеоряд, хореография, музыка. Все это передаёт боль людей, которые вынуждены покинуть родину. Актеры с задачей справилась на отлично.



Особое внимание – сценографии. Задумка режиссера блестяще воплощена - отмечают не только зрители, но и профессионалы. На заднем плане огромное свисающее до пола полотно создавало впечатление, что актеры - за стеклом. Кроме того, весь спектакль они играют, находясь по щиколотку в воде. Этот символический элемент, пожалуй, тоже один из главных персонажей.



Стоит отметить и профессиональный вокал бурятский артистов. Гармоничный звукоряд, музыка, хореография, казалось, стирали языковые барьеры. Зрительный зал готов был запеть вместе с актерами. Эффектные танцы на воде также произвели впечатление.



Документальный видеоряд – это воспоминания старожилов Осинского района. Они рассказывали свою историю, которая проецировалась на одежду, на предметы быта, окна. В самом начале спектакля все это висело над сценой, создавая жуткое ощущение погибшего затопленного мира.



Сотни часов репетиций, слаженная работа актеров, режиссера, художника и всех, кто остается за кулисами, умение подстроиться друг под друга – это секрет успешного выступления, говорят гости. Кстати, в коллективе есть и те, кто в первый раз приезжал в Калмыкию в 60-х. Они и сейчас помнят, как тепло встретили их жители степной республики.



Спектакль, созданный по итогам творческой экспедиции актеров в Осинский район Иркутской области, был отмечен в Москве на Всероссийском молодежном форум-фестивале «Артмиграция 2017»и на Межрегиональном театральном фестивале «Ново-Сибирский транзит». Эта история близка многим народам. И пока живы те, кто может поведать о тех событиях, будет жить и память о людях, оставшихся под водой. В Калмыкии находится труппа бурятского театра драмы. Впервые артисты из Улан-Удэ приехали в Элисту еще в 60-х, затем были гастроли в 80-х. В этот раз привезли 3 работы. Сегодня - постановка «Земля Эльзы». А накануне вечером зрители степной республики увидели спектакль по мотивам повести «Прощание с Матёрой».Посмотреть и оценить работу бурятской труппы пришли многочисленные жители и любители мельпомены , которые задолго раскупили все билеты на спектакли. И действительно, в нынешний театральный сезон зритель может себя побаловать и насладиться постановками разных театров Тувы, Алтая и вот Бурятия. Кстати, это третий приезд бурятского театра в Калмыкию. Впервые они посетили степную столицу в далеком 69-м году, затем в 83-ем и вот через 35 лет появилась возможность посетить солнечную Калмыкию еще раз. Они привезли три работы разных жанров.Билеты на спектакль Бурятского театра раскупили за несколько дней до начала. Работа молодого режиссера Сойжин Жамбаловой «Полет. Бильчирская история» по мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Здесь и элементы мюзикла, и реальные истории жителей Осинского района Иркутской области, которые пережили затопление острова во время строительства Ангарской ГЭС. Автор использует сразу несколько способов общения со зрителем: документальную хронику, видеоряд, хореография, музыка. Все это передаёт боль людей, которые вынуждены покинуть родину. Актеры с задачей справилась на отлично.Особое внимание – сценографии. Задумка режиссера блестяще воплощена - отмечают не только зрители, но и профессионалы. На заднем плане огромное свисающее до пола полотно создавало впечатление, что актеры - за стеклом. Кроме того, весь спектакль они играют, находясь по щиколотку в воде. Этот символический элемент, пожалуй, тоже один из главных персонажей.Стоит отметить и профессиональный вокал бурятский артистов. Гармоничный звукоряд, музыка, хореография, казалось, стирали языковые барьеры. Зрительный зал готов был запеть вместе с актерами. Эффектные танцы на воде также произвели впечатление.Документальный видеоряд – это воспоминания старожилов Осинского района. Они рассказывали свою историю, которая проецировалась на одежду, на предметы быта, окна. В самом начале спектакля все это висело над сценой, создавая жуткое ощущение погибшего затопленного мира.Сотни часов репетиций, слаженная работа актеров, режиссера, художника и всех, кто остается за кулисами, умение подстроиться друг под друга – это секрет успешного выступления, говорят гости. Кстати, в коллективе есть и те, кто в первый раз приезжал в Калмыкию в 60-х. Они и сейчас помнят, как тепло встретили их жители степной республики.Спектакль, созданный по итогам творческой экспедиции актеров в Осинский район Иркутской области, был отмечен в Москве на Всероссийском молодежном форум-фестивале «Артмиграция 2017»и на Межрегиональном театральном фестивале «Ново-Сибирский транзит». Эта история близка многим народам. И пока живы те, кто может поведать о тех событиях, будет жить и память о людях, оставшихся под водой.



Смотреть полный выпуск новостей



