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Сегодня, 12:14

На сцене Национального Тувинского театра выступает Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты»


На сцене Национального Тувинского театра выступает Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты»На сцене Национального Тувинского театра выступает Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты». При поддержке Министерства культуры России прославленный коллектив проводит гастрольный тур по городам Сибири. Артисты подготовили несколько номеров, в том числе большую концертную программу «И друг степей калмык». Зрители в Кызыле обеспечили калмыцким танцорам аншлаг и бурные овации.

Буйство красок, взрыв эмоций – с первого же номера зрители попадают в далекую эпоху правления ханов, бесстрашных воинов, во времена, когда калмыцкий народ кочевал по степям. Уникальные костюмы, утонченная пластика – и все это в сопровождении национальной музыки. Исполнитель главной роли – хана – выпускник Элистинского училища искусств Санал Бадмаев, в театре «Ойраты» работает с 2003 года. По словам артиста, репертуар театра разносторонний, но для гастролей выбрали традиционные калмыцкие номера.

Каждый номер зрители провожают теплыми овациями. Ведь история калмыков так близка тувинцам: оба народа были кочевниками, в костюмах, в танцах есть что-то общее. И лишь в движениях есть различия - отмечает директор калмыцкого театра Владимир Надбитов.

Нежность и грациозность добавляют женские танцы. Есть место и для прекрасных чувств.

По словам тувинцев, национальный колорит особенно передает традиционная калмыцкая свадьба.

Представление в двух отделениях. Сначала артисты представили шоу «И друг степей калмык», а затем показали номера из золотого хореографического фонда Калмыкии. Зрелищные танцы калмыцких артистов очень понравились зрителям, а особенно – зрительницам.

Яркий массовый танец вдруг сменяет обряд камлания. Под звуки бубна и горловое пение, на сцене появляется шаман. Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» впервые в Туве, и уже завоевал интерес и любовь зрителей.

С национальным флагом степной республики артистов ансамбля «Ойраты» пришли поддержать и представители калмыцкой диаспоры в Кызыле.

Гастроли театра «Ойраты» в Кызыле не случайны, ведь дружат калмыцкий театр танца и местный ансамбль «Саяны» давно. Ответный приезд тувинских артистов в Элисту состоится до конца года.



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