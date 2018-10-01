Бурятский театр представит три спектакля в рамках гастрольного тура

Спектакль «Полет. Бильчирская история» по мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой» представят сегодня калмыцкому зрителю артисты Бурятского академического театра драмы в рамках больших гастролей.



Это документальная история об острове, который уходит под воду при строительстве Ангарской ГЭС, крупнейшей станции не только в Сибири, но и в мире. В 1961 году началось наполнение Братского водохранилища водами реки Ангары. Это постановка о судьбах людей из затопленных бурятских деревень.



Завтра на сцене Национального театра имени Баатра Басангова спектакль «Земля Эльзы. Это история любви двух пожилых людей. Вспыхнувшие чувства героев, вызывают агрессию и непонимание со стороны односельчан и близких. А 13 октября артисты завершат свой гастрольный тур Шекспировским творением «Ромео и Джульетта». Спектакли идут на бурятском языке с синхронным переводом на русский. Спектакль «Полет. Бильчирская история» по мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой» представят сегодня калмыцкому зрителю артисты Бурятского академического театра драмы в рамках больших гастролей.Это документальная история об острове, который уходит под воду при строительстве Ангарской ГЭС, крупнейшей станции не только в Сибири, но и в мире. В 1961 году началось наполнение Братского водохранилища водами реки Ангары. Это постановка о судьбах людей из затопленных бурятских деревень.Завтра на сцене Национального театра имени Баатра Басангова спектакль «Земля Эльзы. Это история любви двух пожилых людей. Вспыхнувшие чувства героев, вызывают агрессию и непонимание со стороны односельчан и близких. А 13 октября артисты завершат свой гастрольный тур Шекспировским творением «Ромео и Джульетта». Спектакли идут на бурятском языке с синхронным переводом на русский.



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