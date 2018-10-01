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Сегодня, 13:29

В Калмыкию прибыли артисты Бурятского академического театра


В Калмыкию прибыли артисты Бурятского академического театраВ рамках больших гастролей в Калмыкию приехала труппа бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева. Гости представят три работы. 11 октября зрителей ждет спектакль «Полет. Бильчирская история», по мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Это документальная история об острове, который уходит под воду при строительстве Ангарской ГЭС.

Также артисты подготовили постановку «Земля Эльзы» о любви двух пожилых людей. А 13 октября бурятский театр завершит свой гастрольный тур Шекспировским творением «Ромео и Джульетта».

Напомним, что с 16 октября в рамках проекта «Большие гастроли» старейший коллектив Тбилисского академического русского драматического театра представит калмыцкому зрителю постановку «А.Л.Ж.И.Р Акмолинский лагерь жен изменников Родины».



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