В Калмыкию прибыли артисты Бурятского академического театра

В рамках больших гастролей в Калмыкию приехала труппа бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева. Гости представят три работы. 11 октября зрителей ждет спектакль «Полет. Бильчирская история», по мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Это документальная история об острове, который уходит под воду при строительстве Ангарской ГЭС.



Также артисты подготовили постановку «Земля Эльзы» о любви двух пожилых людей. А 13 октября бурятский театр завершит свой гастрольный тур Шекспировским творением «Ромео и Джульетта».



Напомним, что с 16 октября в рамках проекта «Большие гастроли» старейший коллектив Тбилисского академического русского драматического театра представит калмыцкому зрителю постановку «А.Л.Ж.И.Р Акмолинский лагерь жен изменников Родины». В рамках больших гастролей в Калмыкию приехала труппа бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева. Гости представят три работы. 11 октября зрителей ждет спектакль «Полет. Бильчирская история», по мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Это документальная история об острове, который уходит под воду при строительстве Ангарской ГЭС.Также артисты подготовили постановку «Земля Эльзы» о любви двух пожилых людей. А 13 октября бурятский театр завершит свой гастрольный тур Шекспировским творением «Ромео и Джульетта».Напомним, что с 16 октября в рамках проекта «Большие гастроли» старейший коллектив Тбилисского академического русского драматического театра представит калмыцкому зрителю постановку «А.Л.Ж.И.Р Акмолинский лагерь жен изменников Родины».



Смотреть полный выпуск новостей



