Об истории самоопределения алтайского народа на театральной сцене

Об истории самоопределения алтайского народа в мировом культурном пространстве рассказали артисты национального драматического театра имени Павла Кучияк на калмыцкой сцене. Напомню, что это стало возможным в рамках культурного проекта «Большие гастроли».



Историческая драма якутского режиссера Андрея Борисова «Восхождение на Хан-Алтай» собрала полный зрительский зал неслучайно. Жителей степного края с этой сибирской землей навсегда связали братские узы. В сороковые годы прошлого столетия для многих калмыков она стала последним приютом, а кто-то считает Алтай еще одной своей Родиной. Там родился и окончил школу Иван Басангов, заслуженный работник культуры Калмыкии. Он признался, что ему вдвойне приятно присутствовать на спектакле. Ведь тема истинного понимания истории через призму судьбы великого сибирского художника Григория Чорос-Гуркина, о которой они повествуют, хорошо знакома калмыцкому народу.



Трагедия судьбы одного человека тесно переплетена с историческим изломом судьбы всего алтайского народа. Атмосфера предвоенных репрессий сменяется картинами величественного заснеженного Алтая благодаря замысловатым декорациям. Много в них символичного: ледяные непреступные громады, передающие непоколебимость и решительность героя, и маленькая яблоня, повествующая нам на протяжении всей постановки о щемящих сердце детских воспоминаниях Григория Чорос-Гуркина.



Сюжет драмы почти 2 с половиной часа держал зрителей буквально в оцепенении. Равнодушных в этот вечер не осталось. Впрочем, по признанию зрителей, успех алтайской труппы был ожидаем.



Насладиться игрой коллег пришли и калмыцкие артисты. В апреле они побывали с гастролями в Горно-Алтайске. Там представили местному населению свои лучшие постановки о вере, депортации и свадебных обычаях калмыков.



А сегодня вечером алтайские артисты представят ироничную историю о злоключениях бедняка Тубы.

Об истории самоопределения алтайского народа в мировом культурном пространстве рассказали артисты национального драматического театра имени Павла Кучияк на калмыцкой сцене. Напомню, что это стало возможным в рамках культурного проекта «Большие гастроли».Историческая драма якутского режиссера Андрея Борисова «Восхождение на Хан-Алтай» собрала полный зрительский зал неслучайно. Жителей степного края с этой сибирской землей навсегда связали братские узы. В сороковые годы прошлого столетия для многих калмыков она стала последним приютом, а кто-то считает Алтай еще одной своей Родиной. Там родился и окончил школу Иван Басангов, заслуженный работник культуры Калмыкии. Он признался, что ему вдвойне приятно присутствовать на спектакле. Ведь тема истинного понимания истории через призму судьбы великого сибирского художника Григория Чорос-Гуркина, о которой они повествуют, хорошо знакома калмыцкому народу.Трагедия судьбы одного человека тесно переплетена с историческим изломом судьбы всего алтайского народа. Атмосфера предвоенных репрессий сменяется картинами величественного заснеженного Алтая благодаря замысловатым декорациям. Много в них символичного: ледяные непреступные громады, передающие непоколебимость и решительность героя, и маленькая яблоня, повествующая нам на протяжении всей постановки о щемящих сердце детских воспоминаниях Григория Чорос-Гуркина.Сюжет драмы почти 2 с половиной часа держал зрителей буквально в оцепенении. Равнодушных в этот вечер не осталось. Впрочем, по признанию зрителей, успех алтайской труппы был ожидаем.Насладиться игрой коллег пришли и калмыцкие артисты. В апреле они побывали с гастролями в Горно-Алтайске. Там представили местному населению свои лучшие постановки о вере, депортации и свадебных обычаях калмыков.А сегодня вечером алтайские артисты представят ироничную историю о злоключениях бедняка Тубы.



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