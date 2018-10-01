В Элисту прибывает Национальный драматический театр Республики Алтай

Сегодня в Элисту в рамках Больших гастролей прибывает Национальный драматический театр им Кучияка Республики Алтай. 4 октября на калмыцкой сцене труппа представит историческую драму «Восхождение на Хан-Алтай». На следующий день – трагикомедию «Туба» и 6 октября – концерт «Мифы и легенды горного Алтая».



А с 11 по 13 октября своими постановками калмыцкого зрителя порадует бурятский академический театр драмы им. Намсараева. Спектакли будут идти на бурятском языке с синхронным переводом на русский. Сегодня в Элисту в рамках Больших гастролей прибывает Национальный драматический театр им Кучияка Республики Алтай. 4 октября на калмыцкой сцене труппа представит историческую драму «Восхождение на Хан-Алтай». На следующий день – трагикомедию «Туба» и 6 октября – концерт «Мифы и легенды горного Алтая».А с 11 по 13 октября своими постановками калмыцкого зрителя порадует бурятский академический театр драмы им. Намсараева. Спектакли будут идти на бурятском языке с синхронным переводом на русский.



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