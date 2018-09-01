Солистка Государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан» Диана Босмхомджиева в полуфинале международного телевизионного конкурса «Таланты Монголии». На суд жюри она представила калмыцкую народную песню «Усня делгр», которая долгие годы была в репертуаре Валентины Горяевой.



Через месяц - в ноябре – ей предстоит поездка в Монголию, чтобы продолжить творческое состязание в эфире главного телеканала этой страны. Сейчас певица занята подбором песни, которая должна прозвучать в финальных этапах песенного конкурса. Солистка Государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан» Диана Босмхомджиева в полуфинале международного телевизионного конкурса «Таланты Монголии». На суд жюри она представила калмыцкую народную песню «Усня делгр», которая долгие годы была в репертуаре Валентины Горяевой.Через месяц - в ноябре – ей предстоит поездка в Монголию, чтобы продолжить творческое состязание в эфире главного телеканала этой страны. Сейчас певица занята подбором песни, которая должна прозвучать в финальных этапах песенного конкурса.



Смотреть полный выпуск новостей



