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Сегодня, 12:46

Диана Босмхомджиева в полуфинале международного телевизионного конкурса «Таланты Монголии»


Диана Босмхомджиева в полуфинале международного телевизионного конкурса «Таланты Монголии»Солистка Государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан» Диана Босмхомджиева в полуфинале международного телевизионного конкурса «Таланты Монголии». На суд жюри она представила калмыцкую народную песню «Усня делгр», которая долгие годы была в репертуаре Валентины Горяевой.

Через месяц - в ноябре – ей предстоит поездка в Монголию, чтобы продолжить творческое состязание в эфире главного телеканала этой страны. Сейчас певица занята подбором песни, которая должна прозвучать в финальных этапах песенного конкурса.



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