Русский театр драмы и комедии открывает новый сезон

Новый 28-й по счету театральный сезон Русский театр драмы и комедии откроет уже 19 октября. Труппа готовит к его началу сразу две премьеры.



Для юных зрителей артисты подготовили спектакль «По зеленым холмам океана». Генеральный прогон постановки состоится завтра. Ну а для взрослой аудитории будет представлена бытовая психологическая пьеса «Почем бивень мамонта». Специально для этого в Элисту прибыл Московский режиссер Валерий Иванов-Таганский, который в эти дни активно трудится над её постановкой.



К новому сезону обновили и фасад здания. Кроме того, создали условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новый 28-й по счету театральный сезон Русский театр драмы и комедии откроет уже 19 октября. Труппа готовит к его началу сразу две премьеры.Для юных зрителей артисты подготовили спектакль «По зеленым холмам океана». Генеральный прогон постановки состоится завтра. Ну а для взрослой аудитории будет представлена бытовая психологическая пьеса «Почем бивень мамонта». Специально для этого в Элисту прибыл Московский режиссер Валерий Иванов-Таганский, который в эти дни активно трудится над её постановкой.К новому сезону обновили и фасад здания. Кроме того, создали условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.



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