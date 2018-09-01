Театралов ждут новые встречи

Вслед за Тувинским эстафету в рамках Больших гастролей подхватит Национальный драматический театр им Кучияка республики Алтай.



4 октября на калмыцкой сцене будет представлена историческая драма «Восхождение на Хан-Алтай». 5 октября – трагикомедия «Туба» и 6 октября – концерт «Мифы и легенды горного Алтая».



А 11, 12 и 13 октября своими постановками калмыцкого зрителя порадует Бурятский академический театр драмы им. Намсараева. Спектакли будут идти на бурятском языке с синхронным переводом на русский. Вслед за Тувинским эстафету в рамках Больших гастролей подхватит Национальный драматический театр им Кучияка республики Алтай.4 октября на калмыцкой сцене будет представлена историческая драма «Восхождение на Хан-Алтай». 5 октября – трагикомедия «Туба» и 6 октября – концерт «Мифы и легенды горного Алтая».А 11, 12 и 13 октября своими постановками калмыцкого зрителя порадует Бурятский академический театр драмы им. Намсараева. Спектакли будут идти на бурятском языке с синхронным переводом на русский.



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