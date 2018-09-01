В Калмыкии проходит II Межрегиональный фестиваль хореографических коллективов «Жизнь в вихре танца!». Это концерты и общение за круглым столом. А его участники – это народный ансамбль крымско-татарского танца «Эльмаз» из Республики Крым, народный хореографический ансамбль «Юность Карачая» из Кисловодска, волгодонский хореографический ансамбль «Калейдоскоп» и творческие коллективы Калмыкии.



Фестиваль – стал частью социально-культурной акции «Мы – одна семья!». Сегодня в три часа дня на территории Национального музея им. Пальмова состоится концерт, который станет кульминацией большого праздника межкультурного диалога. В Калмыкии проходит II Межрегиональный фестиваль хореографических коллективов «Жизнь в вихре танца!». Это концерты и общение за круглым столом. А его участники – это народный ансамбль крымско-татарского танца «Эльмаз» из Республики Крым, народный хореографический ансамбль «Юность Карачая» из Кисловодска, волгодонский хореографический ансамбль «Калейдоскоп» и творческие коллективы Калмыкии.Фестиваль – стал частью социально-культурной акции «Мы – одна семья!». Сегодня в три часа дня на территории Национального музея им. Пальмова состоится концерт, который станет кульминацией большого праздника межкультурного диалога.



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