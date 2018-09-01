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Гости из Кызыла представят концерт «Легенды Саянских гор»





Тувинский музыкально-драматический театр имени Виктора Кок-Оола на сцене Национального театра Калмыкии. Сегодня гости из Кызыла представят концерт «Легенды Саянских гор». А накануне зрители рукоплескали постановке по мотивам древних легенд «Вернись, мой друг, вернись». Необычные декорации, грустная, но поучительная история создания прославленного тувинского инструмента-эгиль, не оставили никого равнодушным. В предвкушении не только зрители, которые спешат занять места в зале, но и сами актеры.



В спектакле – сложная сценография, необычные декорации, уникальное музыкальное сопровождение на фоне звуков эгиля – древнего тувинского инструмента. Историю его создания и должны передать все, кто находится на сцене. В основу сюжета положена легенда, которой несколько тысяч лет. Но ее смысл актуален и по сей день. Трогательная, но реалистичная притча о дружбе жеребенка Сылдыс Шокар и юного табунщика Балы затрагивает тему любви и предательства, честности и коварства.



Все просто как в жизни. Главные герои не дали друг другу умереть от голода и под руководством мудрого наставника смогли найти свой путь. Однако, как и во все времена, честная победа в скачках новичка, не понравилась жестокому богачу. Тиран приказывает своим слугам убить жеребенка и его верного товарища. Одурманенный и обманутый юноша в беспамятстве обижает скакуна и обрекает того на гибель. Утром табунщик едва не сходит с ума от горя. Но его учитель рассказывает о просьбе жеребенка. Бала должен сделать из куска дерева, шкуры и хвоста Сылдыс Шокар музыкальный инструмент. Тогда они останутся вместе навсегда. В прощальной композиции и плач героя, и горловое пение, передающее всю боль потери друга, и звуки эгиля, символизирующие скачущих лошадей и свист ветра.



Весь спектакль построен на пластике актеров, и, не в последнюю очередь, на выносливости. Особенно запомнилась сцена скачек. Актеры, изображающие скакунов, находятся в постоянном движении, перевоплощение поражает с первого взгляда. Сложно представить, как можно передать характер юного жеребенка, который открывает для себя новый мир, чаще всего жестокий. Актриса Шенне Шоюн справилась со своей задачей на отлично.



Даже декорации режиссер Алексей Ооржак продумал до мелочей. Элемент интерьера на свадьбе богача Шыдаар-Бая в секунду превращаются в орудие пытки для главного героя. Впрочем, этот спектакль впервые был представлен еще в девяностых, когда только начиналась новая история сценического искусства в Тыве. Так что он прошел испытание временем, говорит Надежда Ооржак. Она исполнила роль невесты жестокого богача. Это ее первый, как она говорит, не положительный персонаж.



В Калмыкию тувинские артисты привезли три постановки. Репертуар выбран не случайно. Основывались на оценке зрителей из разных регионов, в которых театр побывал с гастролями, говорит руководитель коллектива.



Федеральный проект «Большие гастроли», в рамках которого и радуют тувинские артисты зрителей Калмыкии, это уникальный шанс познакомиться с культурой и традициями разных народов, отметил художественный руководитель национального театра имени Баатра Басангова Борис Манджиев.



Настоящее и прошлое тувинского народа, блестящая игра актеров, легкий юмор, живая музыка на сцене – органично переплелись в истории, которая повествует о единении с природой, о борьбе добра со злом, о том, что отношение людей к животным – это лакмусовая бумажка, разделяющая совесть и подлость, зависть и доброту. Одним словом, человека определяет его выбор. Но от выбора зависит судьба каждого живого существа. Эти истины не нуждаются в объяснении. И без синхронного перевода основная мысль спектакля понятна, говорили восторженные зрители.



Кстати, спектакль с нетерпением ждали студенты и выпускники КалмГУ из Тывы.



Эта постановка стала легендарной, своего рода брендом Тувинского театра. Спектакль не раз был отмечен на российских и международных фестивалях, становился обладателем гран-при и звания «лучшего». Теперь его увидели и в Калмыкии. Тувинский музыкально-драматический театр имени Виктора Кок-Оола на сцене Национального театра Калмыкии. Сегодня гости из Кызыла представят концерт «Легенды Саянских гор». А накануне зрители рукоплескали постановке по мотивам древних легенд «Вернись, мой друг, вернись». Необычные декорации, грустная, но поучительная история создания прославленного тувинского инструмента-эгиль, не оставили никого равнодушным. В предвкушении не только зрители, которые спешат занять места в зале, но и сами актеры.В спектакле – сложная сценография, необычные декорации, уникальное музыкальное сопровождение на фоне звуков эгиля – древнего тувинского инструмента. Историю его создания и должны передать все, кто находится на сцене. В основу сюжета положена легенда, которой несколько тысяч лет. Но ее смысл актуален и по сей день. Трогательная, но реалистичная притча о дружбе жеребенка Сылдыс Шокар и юного табунщика Балы затрагивает тему любви и предательства, честности и коварства.Все просто как в жизни. Главные герои не дали друг другу умереть от голода и под руководством мудрого наставника смогли найти свой путь. Однако, как и во все времена, честная победа в скачках новичка, не понравилась жестокому богачу. Тиран приказывает своим слугам убить жеребенка и его верного товарища. Одурманенный и обманутый юноша в беспамятстве обижает скакуна и обрекает того на гибель. Утром табунщик едва не сходит с ума от горя. Но его учитель рассказывает о просьбе жеребенка. Бала должен сделать из куска дерева, шкуры и хвоста Сылдыс Шокар музыкальный инструмент. Тогда они останутся вместе навсегда. В прощальной композиции и плач героя, и горловое пение, передающее всю боль потери друга, и звуки эгиля, символизирующие скачущих лошадей и свист ветра.Весь спектакль построен на пластике актеров, и, не в последнюю очередь, на выносливости. Особенно запомнилась сцена скачек. Актеры, изображающие скакунов, находятся в постоянном движении, перевоплощение поражает с первого взгляда. Сложно представить, как можно передать характер юного жеребенка, который открывает для себя новый мир, чаще всего жестокий. Актриса Шенне Шоюн справилась со своей задачей на отлично.Даже декорации режиссер Алексей Ооржак продумал до мелочей. Элемент интерьера на свадьбе богача Шыдаар-Бая в секунду превращаются в орудие пытки для главного героя. Впрочем, этот спектакль впервые был представлен еще в девяностых, когда только начиналась новая история сценического искусства в Тыве. Так что он прошел испытание временем, говорит Надежда Ооржак. Она исполнила роль невесты жестокого богача. Это ее первый, как она говорит, не положительный персонаж.В Калмыкию тувинские артисты привезли три постановки. Репертуар выбран не случайно. Основывались на оценке зрителей из разных регионов, в которых театр побывал с гастролями, говорит руководитель коллектива.Федеральный проект «Большие гастроли», в рамках которого и радуют тувинские артисты зрителей Калмыкии, это уникальный шанс познакомиться с культурой и традициями разных народов, отметил художественный руководитель национального театра имени Баатра Басангова Борис Манджиев.Настоящее и прошлое тувинского народа, блестящая игра актеров, легкий юмор, живая музыка на сцене – органично переплелись в истории, которая повествует о единении с природой, о борьбе добра со злом, о том, что отношение людей к животным – это лакмусовая бумажка, разделяющая совесть и подлость, зависть и доброту. Одним словом, человека определяет его выбор. Но от выбора зависит судьба каждого живого существа. Эти истины не нуждаются в объяснении. И без синхронного перевода основная мысль спектакля понятна, говорили восторженные зрители.Кстати, спектакль с нетерпением ждали студенты и выпускники КалмГУ из Тывы.Эта постановка стала легендарной, своего рода брендом Тувинского театра. Спектакль не раз был отмечен на российских и международных фестивалях, становился обладателем гран-при и звания «лучшего». Теперь его увидели и в Калмыкии.



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