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Сегодня, 13:23

В Русском театре драмы и комедии представят благотворительный спектакль


В Русском театре драмы и комедии представят благотворительный спектакль22 сентября на сцене Русского театра драмы и комедии представят драматическую балладу в двух действиях по пьесе Алексея Дударева «Рядовые». Сбор со спектакля будет направлен на строительство Кафедрального собора во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в 7 микрорайоне столицы.


Возведение храма в честь этих святых станет важной вехой в истории древней калмыцкой земли, послужит укреплению духа единства и дружбы всех народов, проживающих в республике. Начало в 16 часов.



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