В Русском театре драмы и комедии представят благотворительный спектакль

22 сентября на сцене Русского театра драмы и комедии представят драматическую балладу в двух действиях по пьесе Алексея Дударева «Рядовые». Сбор со спектакля будет направлен на строительство Кафедрального собора во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в 7 микрорайоне столицы.





Возведение храма в честь этих святых станет важной вехой в истории древней калмыцкой земли, послужит укреплению духа единства и дружбы всех народов, проживающих в республике. Начало в 16 часов. 22 сентября на сцене Русского театра драмы и комедии представят драматическую балладу в двух действиях по пьесе Алексея Дударева «Рядовые». Сбор со спектакля будет направлен на строительство Кафедрального собора во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в 7 микрорайоне столицы.Возведение храма в честь этих святых станет важной вехой в истории древней калмыцкой земли, послужит укреплению духа единства и дружбы всех народов, проживающих в республике. Начало в 16 часов.



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