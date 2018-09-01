Сегодня в Элисте начинаются гастроли Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва имени Виктора Кок-оолы. В их программу вошли два спектакля и театрализованный концерт. Калмыцкой публике будут представлены постановки, через которые можно будет почувствовать национально-культурный колорит и героическое прошлое тувинского народа.



Историческая драма-эссе «Кто ты, Субедей» основана на материалах древней монгольской летописи «Сокровенные сказания монголов» и представляет собой размышления о судьбах людей в непростую эпоху завоеваний монголо-татар.



А в среду и в четверг на суд зрителей артисты представят постановку «Вернись, мой друг, вернись!». В ней затрагиваются темы дружбы и предательства, честности и коварства. Эта история о духовном росте молодого человека, его взрослении и приобщении к общечеловеческой морали. А театрализованный концерт «Легенды Саянских гор» познакомит с культурным наследием тувинского народа. И как заметил художественный руководитель Национального драматического театра Калмыкии Борис Манджиев, калмыцкий зритель сможет увидеть творчество тувинского театра спустя 34 года.



Гастроли лучших театров страны проходят в рамках крупномасштабного театрального проекта, который с 2014 г. реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации и имеет несколько направлений -межрегиональное, федеральное, зарубежное.



Кроме того артисты покажут отрывки из известных спектаклей, вошедших в золотой фонд тувинского театра. Это, в первую очередь, мировая классика. Сегодня в Элисте начинаются гастроли Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва имени Виктора Кок-оолы. В их программу вошли два спектакля и театрализованный концерт. Калмыцкой публике будут представлены постановки, через которые можно будет почувствовать национально-культурный колорит и героическое прошлое тувинского народа.Историческая драма-эссе «Кто ты, Субедей» основана на материалах древней монгольской летописи «Сокровенные сказания монголов» и представляет собой размышления о судьбах людей в непростую эпоху завоеваний монголо-татар.А в среду и в четверг на суд зрителей артисты представят постановку «Вернись, мой друг, вернись!». В ней затрагиваются темы дружбы и предательства, честности и коварства. Эта история о духовном росте молодого человека, его взрослении и приобщении к общечеловеческой морали. А театрализованный концерт «Легенды Саянских гор» познакомит с культурным наследием тувинского народа. И как заметил художественный руководитель Национального драматического театра Калмыкии Борис Манджиев, калмыцкий зритель сможет увидеть творчество тувинского театра спустя 34 года.Гастроли лучших театров страны проходят в рамках крупномасштабного театрального проекта, который с 2014 г. реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации и имеет несколько направлений -межрегиональное, федеральное, зарубежное.Кроме того артисты покажут отрывки из известных спектаклей, вошедших в золотой фонд тувинского театра. Это, в первую очередь, мировая классика.



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