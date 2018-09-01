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Сегодня, 12:14

В Национальном музее открылась выставка Гарри Рокчинского


В Национальном музее открылась выставка Гарри РокчинскогоВ стенах Национального музея имени Пальмова открылась персональная выставка Народного художника РСФСР Гарри Рокчинского, к 95-летию со дня рождения великого мастера. Живопись Рокчинского – значимое явление в изобразительном искусстве не только в Калмыкии.

Художник с ярко выраженной творческой индивидуальностью и живописной манерой снискал широкую известность и за пределами родного края. В творческом багаже Рокчинского сотни работ, которые, без сомнения, составляют «золотой фонд». Особые чувства испытывает зритель перед его полотнами, посвященными малой родине и людям, бесконечно преданным бескрайним степным просторам. Выставка будет открыта до середины октября.



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