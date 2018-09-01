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Сегодня, 12:12

В Элисту приехал коллектив Тувинского театра


В Элисту приехал коллектив Тувинского театра В Элисту приехал коллектив Тувинского национального музыкально-драматического театра имени Заслуженного артиста РСФСР Виктора Кок-оола. На сцене драмтеатра в рамках больших гастролей гости представят калмыцкому зрителю историческую драму-эссе «Кто ты, Субедей?», музыкально-пластический спектакль о дружбе и предательстве «Вернись, мой друг, вернись» и театрализованный концерт «Легенды Саянских гор».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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