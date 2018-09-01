В Элисту приехал коллектив Тувинского театра

В Элисту приехал коллектив Тувинского национального музыкально-драматического театра имени Заслуженного артиста РСФСР Виктора Кок-оола. На сцене драмтеатра в рамках больших гастролей гости представят калмыцкому зрителю историческую драму-эссе «Кто ты, Субедей?», музыкально-пластический спектакль о дружбе и предательстве «Вернись, мой друг, вернись» и театрализованный концерт «Легенды Саянских гор». В Элисту приехал коллектив Тувинского национального музыкально-драматического театра имени Заслуженного артиста РСФСР Виктора Кок-оола. На сцене драмтеатра в рамках больших гастролей гости представят калмыцкому зрителю историческую драму-эссе «Кто ты, Субедей?», музыкально-пластический спектакль о дружбе и предательстве «Вернись, мой друг, вернись» и театрализованный концерт «Легенды Саянских гор».



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