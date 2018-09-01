В Национальном музее пройдет выставка Гарри Рокчинского

Национальный музей имени Пальмова готовит персональную выставку одного из основоположников современного изобразительного искусства Калмыкии, Народного художника России Гарри Рокчинского. Экспозиция посвящена 95-летию со дня рождения легендарного мастера.



Рокчинский – автор сотни картин, в которых отражена история калмыцкого народа. Сюжетные линии его полотен – это природа и люди, история и современность, буддийская философия и евразийская культура.



Гарри Рокчинский - это художник с ярко выраженной творческой индивидуальностью и живописной манерой, его работы всегда выделялись на выставках и принесли ему заслуженное признание в художественном мире.



В рамках открытия выставки пройдет пресс-конференция, посвященная предстоящему в октябре форуму – научно-практической конференции «Изобразительное искусство как универсальный язык межнационального диалога». Торжественное открытие состоится 14 сентября в 15 часов. Национальный музей имени Пальмова готовит персональную выставку одного из основоположников современного изобразительного искусства Калмыкии, Народного художника России Гарри Рокчинского. Экспозиция посвящена 95-летию со дня рождения легендарного мастера.Рокчинский – автор сотни картин, в которых отражена история калмыцкого народа. Сюжетные линии его полотен – это природа и люди, история и современность, буддийская философия и евразийская культура.Гарри Рокчинский - это художник с ярко выраженной творческой индивидуальностью и живописной манерой, его работы всегда выделялись на выставках и принесли ему заслуженное признание в художественном мире.В рамках открытия выставки пройдет пресс-конференция, посвященная предстоящему в октябре форуму – научно-практической конференции «Изобразительное искусство как универсальный язык межнационального диалога». Торжественное открытие состоится 14 сентября в 15 часов.



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