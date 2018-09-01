В Калмыкию прибыли представители Хунаньского государственного педагогического университета Китая

В Калмыкию прибыли творческие коллективы Института музыки Хунаньского государственного педагогического университета Китая. Гастрольные поездки по России и Белоруссии организованы в рамках культурной программы «Один пояс – один путь». В программе посещения и степной регион.



Сегодня в 17 часов в Элисте состоится совместный концерт гостей столицы и творческих коллективов Калмыцкого государственного университета. На встрече в КалмГУ представители КНР рассказали о своем ВУЗе. Он был основан в 1958 году. На его базе действуют симфонический оркестр, хореографический ансамбль, оркестр народных инструментов. Они и представят калмыцким зрителям свое творчество. В Калмыкию прибыли творческие коллективы Института музыки Хунаньского государственного педагогического университета Китая. Гастрольные поездки по России и Белоруссии организованы в рамках культурной программы «Один пояс – один путь». В программе посещения и степной регион.Сегодня в 17 часов в Элисте состоится совместный концерт гостей столицы и творческих коллективов Калмыцкого государственного университета. На встрече в КалмГУ представители КНР рассказали о своем ВУЗе. Он был основан в 1958 году. На его базе действуют симфонический оркестр, хореографический ансамбль, оркестр народных инструментов. Они и представят калмыцким зрителям свое творчество.



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