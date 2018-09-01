ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:13

В Калмыкию прибыли представители Хунаньского государственного педагогического университета Китая


В Калмыкию прибыли представители Хунаньского государственного педагогического университета КитаяВ Калмыкию прибыли творческие коллективы Института музыки Хунаньского государственного педагогического университета Китая. Гастрольные поездки по России и Белоруссии организованы в рамках культурной программы «Один пояс – один путь». В программе посещения и степной регион.

Сегодня в 17 часов в Элисте состоится совместный концерт гостей столицы и творческих коллективов Калмыцкого государственного университета. На встрече в КалмГУ представители КНР рассказали о своем ВУЗе. Он был основан в 1958 году. На его базе действуют симфонический оркестр, хореографический ансамбль, оркестр народных инструментов. Они и представят калмыцким зрителям свое творчество.



Другие новости по теме:

  • Студенты из Казахстана пройдут стажировку в КГУ
  • Алексей Орлов прочитал лекцию для студентов Калмыцкого государственного университета
  • Калмыцкий государственный симфонический оркестр дал концерт в Улан-Баторе
  • В Элисте состоялся Слет отличников Калмыцкого государственного университета
  • Русский язык в КалмГУ изучают 250 иностранных студентов из 37 стран
  • Джангарчи из Китая посетили Калмыкию
  • Алексей Орлов прочтет лекцию для студентов Калмыцкого государственного университета
  • В Национальном театре прошел концерт этно-фолк группы «Алтай»
  • Калмыцкие танцы покорили швейцарцев
  • Иностранные студенты примут участие в лермонтовском конкурсе

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34