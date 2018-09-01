Сегодня состоится премьера оперы «Калмычка»

Сегодня, в 18.30 на мемориальном комплексе «Исход и Возвращение» - театрально-музыкальная премьера – опера «Калмычка». Она посвящена 75-летию депортации. В реализации проекта участие принимают лучшие творческие силы степного региона.



Идейный вдохновитель, композитор и автор сюжета – заслуженный деятель искусств республики Аркадий Манджиев. Опера повествует о дружбе сибирячки Пелагеи и ссыльной калмычки Намсы. Над сценическим воплощением мюзикла работает признанный театральный режиссер Борис Манджиев. Премьера будет представлена на двух языках.



В связи с этим, с 15 до 22 часов будет ограничено движение автотранспортных средств по улице Хрущева на участке от улицы Эсамбаева до дома № 21 девятого микрорайона. Проезд маршрутных газелей, проходящих через 8 микрорайон, будет осуществляться до остановки «Детская поликлиника», затем в обратном направлении —ул. Эсамбаева —ул. Пюрбеева —проспект О. Бендера — ул. Хрущева до остановки «Женская поликлиника» далее по маршруту. Сегодня, в 18.30 на мемориальном комплексе «Исход и Возвращение» - театрально-музыкальная премьера – опера «Калмычка». Она посвящена 75-летию депортации. В реализации проекта участие принимают лучшие творческие силы степного региона.Идейный вдохновитель, композитор и автор сюжета – заслуженный деятель искусств республики Аркадий Манджиев. Опера повествует о дружбе сибирячки Пелагеи и ссыльной калмычки Намсы. Над сценическим воплощением мюзикла работает признанный театральный режиссер Борис Манджиев. Премьера будет представлена на двух языках.В связи с этим, с 15 до 22 часов будет ограничено движение автотранспортных средств по улице Хрущева на участке от улицы Эсамбаева до дома № 21 девятого микрорайона. Проезд маршрутных газелей, проходящих через 8 микрорайон, будет осуществляться до остановки «Детская поликлиника», затем в обратном направлении —ул. Эсамбаева —ул. Пюрбеева —проспект О. Бендера — ул. Хрущева до остановки «Женская поликлиника» далее по маршруту.



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