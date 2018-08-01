Национальный театр получит грант Правительства России

В этом году Национальный театр имени Баатра Басангова получит грант Правительства России в размере 7 миллионов 700 тысяч рублей, сообщает сайт федерального Министерства культуры. Грант позволит реализовать в этом году творческий проект под названием «Наше наследие», который будет направлен на постановку спектакля «Песнь о Джангаре и его богатырях» по мотивам национального героического эпоса.



Отметим, с 2014 года правительством страны учреждены гранты, направленные на поддержку творческих проектов театров и независимых театральных коллективов. В этом году в департамент государственной поддержки искусства и народного творчества министерства поступило 182 заявки.



В итоге экспертный совет Минкультуры России определил 13 государственных организаций и 2 независимых театральных коллектива на получение грантов. В этом году Национальный театр имени Баатра Басангова получит грант Правительства России в размере 7 миллионов 700 тысяч рублей, сообщает сайт федерального Министерства культуры. Грант позволит реализовать в этом году творческий проект под названием «Наше наследие», который будет направлен на постановку спектакля «Песнь о Джангаре и его богатырях» по мотивам национального героического эпоса.Отметим, с 2014 года правительством страны учреждены гранты, направленные на поддержку творческих проектов театров и независимых театральных коллективов. В этом году в департамент государственной поддержки искусства и народного творчества министерства поступило 182 заявки.В итоге экспертный совет Минкультуры России определил 13 государственных организаций и 2 независимых театральных коллектива на получение грантов.



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