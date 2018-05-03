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Сегодня, 12:55

До конца года в Калмыкии будет отремонтировано 12 сельских домов культуры


До конца года в Калмыкии будет отремонтировано 12 сельских домов культурыДо конца года в Калмыкии будет отремонтировано 12 сельских домов культуры. В настоящее время идет реконструкция пяти и строительство двух. Новые здания появятся в поселках Ергенинский Кетченеровского района и Кумской Черноземельского района. Реконструкция существующих идет райцентрах Малые Дербеты, Большой Царын и Троицкое, в селах Соленое Яшалтинского и Бергин Юстинского района. На завершение работ по семи объектам предусмотрено более 84 миллионов из средств федерального и более 20 млн-ов рублей республиканского бюджетов.

В рамках предусмотренных средств до конца года будет также проведена реконструкция Дома культуры в поселке Юста Юстинского района и завершение капитального ремонта Воробьевского сельского дома культуры. В этом году также будет произведен текущий ремонт в 4-ех сельских ДК.



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