В Национальном театре прошел концерт этно-фолк группы «Алтай»

Чарующую музыку и волшебный танец подарили калмыцким зрителям артисты знаменитой фольклорной группы "Алтай" из Западной Монголии. Они прибыли в степной регион в рамках проведения здесь фестиваля "Ойрад Тумэн". И буквально очаровали публику мастерством своего исполнения. Чтобы еще раз порадовать своим творчеством поклонников на калмыцкой земле, они выступили на сцене Национального драматического театра имени Баатра Басангова.



Завораживающие звуки музыки в сочетании с необыкновенными движениям танца бий биелгээ погружают зрителей в атмосферу чего-то необыкновенного – одновременно далекого и такого близкого. Они словно напоминают о древних корнях, оставивших неизгладимый след в истории. И это не случайно. Ведь инструментам, на которых играют артисты, - уже более тысячи лет. Например, эта ятха насчитывает 14 веков. Она была найдена в ходе раскопок археологической экспедиции в Западной Монголии в 2008 году. А после реставрации новую жизнь уникальному струнному щипковому инструменту вдохнули участники этно-фолк группы «Алтай».



На протяжении 5-6лет мы изучаем этот инструмент, его музыкальные возможности. Наша группа – единственная в Монголии, которая занимается популяризацией старинных инструментов. Она очень популярна. По образцу этой ятхи мы изготовили еще 5 аналогичных инструментов. И раздали их в различные музее. В том числе один из них в 2014 году мы передавали в Калмыкию.



По-настоящему теплый и радушный прием участников международного фольклорно- этнографический фестиваля «Ойрад тумэн» жителями республики отметил руководитель одноименной монгольской общественной организации Жалава Батсух.



Для жителей и гостей столицы выступление фольклорной группы Алтай на сцене драматического театра – это еще одна возможность познакомиться с самобытной культурой ойратских народов. Забытые мелодии и старинные инструменты заряжают энергетикой древнего этноса. Чарующую музыку и волшебный танец подарили калмыцким зрителям артисты знаменитой фольклорной группы "Алтай" из Западной Монголии. Они прибыли в степной регион в рамках проведения здесь фестиваля "Ойрад Тумэн". И буквально очаровали публику мастерством своего исполнения. Чтобы еще раз порадовать своим творчеством поклонников на калмыцкой земле, они выступили на сцене Национального драматического театра имени Баатра Басангова.Завораживающие звуки музыки в сочетании с необыкновенными движениям танца бий биелгээ погружают зрителей в атмосферу чего-то необыкновенного – одновременно далекого и такого близкого. Они словно напоминают о древних корнях, оставивших неизгладимый след в истории. И это не случайно. Ведь инструментам, на которых играют артисты, - уже более тысячи лет. Например, эта ятха насчитывает 14 веков. Она была найдена в ходе раскопок археологической экспедиции в Западной Монголии в 2008 году. А после реставрации новую жизнь уникальному струнному щипковому инструменту вдохнули участники этно-фолк группы «Алтай».На протяжении 5-6лет мы изучаем этот инструмент, его музыкальные возможности. Наша группа – единственная в Монголии, которая занимается популяризацией старинных инструментов. Она очень популярна. По образцу этой ятхи мы изготовили еще 5 аналогичных инструментов. И раздали их в различные музее. В том числе один из них в 2014 году мы передавали в Калмыкию.По-настоящему теплый и радушный прием участников международного фольклорно- этнографический фестиваля «Ойрад тумэн» жителями республики отметил руководитель одноименной монгольской общественной организации Жалава Батсух.Для жителей и гостей столицы выступление фольклорной группы Алтай на сцене драматического театра – это еще одна возможность познакомиться с самобытной культурой ойратских народов. Забытые мелодии и старинные инструменты заряжают энергетикой древнего этноса.



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