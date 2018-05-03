«Японская весна в Калмыкии». В Национальном музее прошел показ коллекции традиционной одежды страны восходящего солнца. Посетители смогли поучаствовать в демонстрации «тамешигири» - испытании японских мечей и посетить выставку оригами. Мероприятие организовано в рамках фестиваля японской культуры в степном регионе.



Лист бумаги без клея и ножниц в руках Фирюзы Ахмедовой превращается в летящего журавля. Автору более пятисот работ оригами – традиционного японского искусства, для этого понадобилось всего несколько секунд. Для таких несложных моделей, говорит Фирюза, подходит обычная бумага для принтера. А вот более тяжёлые виды листов используются для мокрого складывания. Оригами она занимается более двадцати лет. Персональные выставки международного мастера этого искусства можно посетить и в Токио.



Любовь к японской культуре у Фирюзы Ахмедовой появилась после занятий айкидо. Сегодня она руководит краснодарской школой этого боевого искусства. Но любимым занятием для нее остается оригами. Своими корнями оно уходит в древний Китай, где и был изобретен пергамент, рассказывает собеседница. Только после второй мировой войны это японское искусство вышло за пределы Востока и попало в Америку и Европу, где сразу обрело своих поклонников.



В рамках фестиваля японской культуры в национальном музее имени Пальмова прошел и показ коллекции традиционной одежды страны восходящего солнца и демонстрация тамешигири – испытание японских мечей на разрубание предметов. Посетители смогли увидеть и показательные выступления представителей боевых искусств. Фестивальные площадки были открыты для всех желающих.



За время фестиваля ознакомиться с японским творчеством и древней культурой успели сотни поклонников страны восходящего солнца. Большой интерес мероприятие вызвало и у туристов. «Японская весна в Калмыкии». В Национальном музее прошел показ коллекции традиционной одежды страны восходящего солнца. Посетители смогли поучаствовать в демонстрации «тамешигири» - испытании японских мечей и посетить выставку оригами. Мероприятие организовано в рамках фестиваля японской культуры в степном регионе.Лист бумаги без клея и ножниц в руках Фирюзы Ахмедовой превращается в летящего журавля. Автору более пятисот работ оригами – традиционного японского искусства, для этого понадобилось всего несколько секунд. Для таких несложных моделей, говорит Фирюза, подходит обычная бумага для принтера. А вот более тяжёлые виды листов используются для мокрого складывания. Оригами она занимается более двадцати лет. Персональные выставки международного мастера этого искусства можно посетить и в Токио.Любовь к японской культуре у Фирюзы Ахмедовой появилась после занятий айкидо. Сегодня она руководит краснодарской школой этого боевого искусства. Но любимым занятием для нее остается оригами. Своими корнями оно уходит в древний Китай, где и был изобретен пергамент, рассказывает собеседница. Только после второй мировой войны это японское искусство вышло за пределы Востока и попало в Америку и Европу, где сразу обрело своих поклонников.В рамках фестиваля японской культуры в национальном музее имени Пальмова прошел и показ коллекции традиционной одежды страны восходящего солнца и демонстрация тамешигири – испытание японских мечей на разрубание предметов. Посетители смогли увидеть и показательные выступления представителей боевых искусств. Фестивальные площадки были открыты для всех желающих.За время фестиваля ознакомиться с японским творчеством и древней культурой успели сотни поклонников страны восходящего солнца. Большой интерес мероприятие вызвало и у туристов.



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