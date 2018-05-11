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11-05-2018, 20:39

В Национальном драматическом театре пройдет концерт дружбы


В Национальном драматическом театре пройдет концерт дружбыВ Национальном драматическом театре 13 мая в 19.00 состоится концерт дружбы с участием Государственного театра танца «Ойраты» и творческой группы «Таланты земли Олонхо» — из Республики Якутия.

Элистинцы и гости столицы смогут насладиться колоритными танцами и музыкой, погрузиться в межкультурную атмосферу творчества и самобытности.



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