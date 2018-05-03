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Сегодня, 12:32

В Национальном музее открылась выставка калмыцких художников


В Национальном музее открылась выставка калмыцких художников«Художники Калмыкии». Выставка калмыцких мастеров кисти открыла для горожан и гостей калмыцкой столицы этнографический фестиваль «Ойрад тумэн». Около 90 работ, выполненных в разных жанрах и направлениях талантливыми художниками Калмыкии и Монголии, представлены в залах Национального музея.

Более тридцати художников, влюбленных в красоту родной земли, представили свои творческие работы на выставке. Каждая излучает особый свет, наполнена эмоциями, а подчас даже, кажется, способна передать запахи. Председатель общественной организации Монголии «Ойрад тумэн» Жалавын Батсух отметил, что эта экспозиция одна из ряда многочисленных мероприятий по сохранению уникальной культуры братского народа.

Открыть выставку приехал и Глава Калмыкии. После знакомства с работами Алексей Орлов отметил смелость фантазии, богатство цветовой палитры и творческий поиск талантливых студентов и недавних выпускников художественных учебных заведений.

Тимур Цонхлаев в своих живописных и графических полотнах стремится передать энергию родной земли, неповторимую природу и сопричастность с историческим прошлым своего народа. Ранее он уже преподнёс в дар Национальному музею одну из своих графических работ - иллюстрацию «Хонгор и Герензел» к эпосу Джангар.

Свои лучшие произведения на выставке представили также и мэтры художественного искусства. Для многих приятной стала новая встреча с творчеством скульптора Степана Ботиева. Это скульптурная композиция «Песнь о Джангре» и гипсовая статуэтка «Геше Вангьял».

Всего в экспозиции более ста произведений живописи, скульптуры, декоративно – прикладного искусства и графики.

Выставка художников Калмыкии стала своеобразным подарком для любителей искусства. Она уже успела вызвать большой интерес у туристов. Продлится экспозиция до конца мая.



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