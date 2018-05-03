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Сегодня, 11:46

В Элисте состоится Международный фестиваль «Ойрад тумэн»


В Элисте состоится Международный фестиваль «Ойрад тумэн»12 и 13 мая в Элисте мае состоится X Международный фольклорно-этнографический фестиваль «Ойрад тумэн». Ожидается приезд делегаций из Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, а также республик Тыва, Алтай, Бурятия. Кульминацией фестиваля станет театрализованное представление, подготовленное профессиональными, самодеятельными и народными коллективами. Главная задача – рассказать об истории калмыцкого народа, начиная с Джунгарского ханства и заканчивая современной Калмыкией. В рамках фестиваля состоятся также показ этнической моды, научно-практическая конференция, турнир по национальным видам спорта.



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