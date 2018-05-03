В Элисте состоялся концерт Дмитрия Певцова

В Элисте состоялся благотворительный концерт популярного актера театра и кино, народного артиста России Дмитрия Певцова. Собранные средства будут направлены на строительство Кафедрального собора святых Кирилла и Мефодия, который возводится в восточной части города.



Бурными аплодисментами встречали калмыцкие зрители первые аккорды известных хитов. Это был не просто концерт с исполнением песен и чтением стихов, но и общение с залом. Все, кто пришел на его выступление, ещё раз соприкоснулись с творчеством известных классиков. В репертуаре исполнителя отрывки из легендарной оперы «Юнона и Авось», полюбившиеся многим песни Владимира Высоцкого в оригинальной интерпретации.



Вырученные средства от творческого вечера Дмитрия Певцова пойдут на возведение православного храма, который строится на добровольные пожертвования жителей республики. Ведь темп строительства зависит от финансирования. Свой посильный вклад в это благое дело решил внести и Дмитрий Певцов. Ну, а уже после концерта на пресс-конференции сам артист признался, что не любит афишировать свою благотворительную деятельность. Считает это естественным для нормального человека. Поэтому он искренне рад помочь в строительстве кафедрального собора, которого так ждут жители Калмыкии.



Концерт, который продлился почти два часа, объединил всех, кто находился в зале спортивного комплекса Ойрат-арена. Люди пришли не просто с целью увидеть любимого артиста, но и внести свою лепту в возведении храма. Кстати, для желающих внести свой посильный вклад предусмотрена возможность написать свое имя или имя своих близких на кирпичах, из которых будут складываться стены.



Так что, есть уверенность, что общими благими усилиями, долгожданное культовое сооружение будет воздвигнуто в срок. И станет одной из главных достопримечательностью степной столицы. В Элисте состоялся благотворительный концерт популярного актера театра и кино, народного артиста России Дмитрия Певцова. Собранные средства будут направлены на строительство Кафедрального собора святых Кирилла и Мефодия, который возводится в восточной части города.Бурными аплодисментами встречали калмыцкие зрители первые аккорды известных хитов. Это был не просто концерт с исполнением песен и чтением стихов, но и общение с залом. Все, кто пришел на его выступление, ещё раз соприкоснулись с творчеством известных классиков. В репертуаре исполнителя отрывки из легендарной оперы «Юнона и Авось», полюбившиеся многим песни Владимира Высоцкого в оригинальной интерпретации.Вырученные средства от творческого вечера Дмитрия Певцова пойдут на возведение православного храма, который строится на добровольные пожертвования жителей республики. Ведь темп строительства зависит от финансирования. Свой посильный вклад в это благое дело решил внести и Дмитрий Певцов. Ну, а уже после концерта на пресс-конференции сам артист признался, что не любит афишировать свою благотворительную деятельность. Считает это естественным для нормального человека. Поэтому он искренне рад помочь в строительстве кафедрального собора, которого так ждут жители Калмыкии.Концерт, который продлился почти два часа, объединил всех, кто находился в зале спортивного комплекса Ойрат-арена. Люди пришли не просто с целью увидеть любимого артиста, но и внести свою лепту в возведении храма. Кстати, для желающих внести свой посильный вклад предусмотрена возможность написать свое имя или имя своих близких на кирпичах, из которых будут складываться стены.Так что, есть уверенность, что общими благими усилиями, долгожданное культовое сооружение будет воздвигнуто в срок. И станет одной из главных достопримечательностью степной столицы.



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