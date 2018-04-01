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Вчера, 12:17

В прокат вышла драма Данилы Козловского «Тренер»


В прокат вышла драма Данилы Козловского «Тренер»В прокат вышла драма Данилы Козловского «Тренер». История начинается с того, что нападающий сборной России Юрий Столешников, в исполнении самого режиссера, в решающем отборочном матче на Мундиаль не забивает пенальти, и команда проигрывает 0:1. Разгорается скандал, в результате Юрий завершает карьеру игрока и становится тренером клуба «Метеор» в небольшом городе. И добивается успеха.

Проект создан при поддержке Минспорта России. В фильме играют известные спортсмены Алан Гатагов и Дмитрий Сычев. Эту ленту калмыцкие зрители также могут увидеть в кинотеатрах.



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