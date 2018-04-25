В Национальном театре состоится показ патриотического мюзикла

В Национальном театре 6 мая состоится показ патриотического мюзикла «Тальяночка на поляночке» ко Дню Великой победы. Постановка удостоена национальной премии «Улан Зала» в номинации «Премьера года».



В основе спектакля - воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Зрители смогут увидеть, что, несмотря на бесконечные бои и смертельные раны, советский народ пел, танцевал, наслаждался жизнью. Хотя все образы собирательны, в одном из главных персонажей можно узнать легендарного Героя Советского союза Басана Бадьминовича Городовикова.



Бронирование билетов по телефону 8961-396-14-02. Начало в 17 часов. В Национальном театре 6 мая состоится показ патриотического мюзикла «Тальяночка на поляночке» ко Дню Великой победы. Постановка удостоена национальной премии «Улан Зала» в номинации «Премьера года».В основе спектакля - воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Зрители смогут увидеть, что, несмотря на бесконечные бои и смертельные раны, советский народ пел, танцевал, наслаждался жизнью. Хотя все образы собирательны, в одном из главных персонажей можно узнать легендарного Героя Советского союза Басана Бадьминовича Городовикова.Бронирование билетов по телефону 8961-396-14-02. Начало в 17 часов.



Смотреть полный выпуск новостей



