ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:39

В культурной жизни Элисты состоялось яркое и грандиозное событие


В культурной жизни Элисты состоялось яркое и грандиозное событиеЯркое и грандиозное событие состоялось - в культурной жизни Элисты. Одн фэшн. Так назвали показ модных проектов организаторы, среди которых студия «Иньглян». Всего было представлено более 10 коллекций лучших дизайнеров, магазинов одежды, ювелиров и мастеров прикладного искусства Калмыкии. Кроме того, свои работы представили астраханские представители фэшн-индустрии.

Дамы в вечерних туалетах, мужчины в строгих костюмах. Национальный колорит добавляли яркие орнаменты на калмыцких платьях. На светское мероприятие собрались не только ценители красоты и стиля, но и те, кто делает первые шаги в мире высокой моды. Показ открыла уже полюбившаяся всем коллекция ойратской одежды из джинсовой ткани Баирты Тостаевой.

Коллекции менялись одна за другой. Юные модели едва успевали переодеваться. Свадебные платья, коктейльные и вечерние наряды, одежда для самых юных представительниц женского пола. Новинки – Весна-Лето 2018 от калмыцких дизайнеров. Особое внимание было уделено мужскому костюму. Двукратный чемпион ЮФО по кикбоксингу Байр Болдырев в этот день выступил в качестве модели. По его словам, ничто так не красит молодого человека как идеально скроенный пиджак. Как говорится, главное, чтоб костюмчик сидел.

Вспышки фотокамер, невозмутимая поступь профессиональных моделей. Не хуже, чем на подиумах Милана, скажет в антракте восторженная публика. Ну а сами дизайнеры, многие из которых впервые представили на суд зрителей свое творчество, благодарили организаторов за уникальную возможность заявить о себе.

Своим мастерством приехали поделиться и представители фэшн индустрии Астрахани. Они привезли в Элисту сразу три коллекции. Гости поделились впечатлениями от фэшн-шоу. По словам Артура Геладова, калмыцкая мода существует и получает свое развитие. Благодаря таким людям, как Байрта Тостаева. Она уже заявила о себе на Каспийской неделе моды. А все начиналось с простой задумки - сделать национальную одежду повседневной, модной и современной. Пустить её в широкие массы.

Кстати, на недавнем показе Каспийской недели моды Байрта Тостаева одна из немногих, была удостоена приглашения продемонстрировать свои дизайнерские проекты в Милане. Уже сейчас начинается подготовительная работа. Это будет совершенно новая коллекция, ориентированная не только на представительниц прекрасного пола, но и на мужчин.

Этот показ стал триумфом не только калмыцкой моды, но и одой красоте калмыцких девушек, которые в этот день как никогда блистали на подиуме.



Другие новости по теме:

  • Калмыкия впервые примет участие в каспийской неделе моды
  • В Элисте состоится модное шоу «Одн-фэшн»
  • Каспийская неделя моды в самом разгаре
  • Фэшн-шоу в центре Элисты
  • Этнофестиваль с показом современных нарядов с калмыцким акцентом
  • Необычный показ состоялся в Национальном музее
  • «Легенды степного ветра»
  • Калмыцкие изделия удостоены диплома конкурса высокой моды
  • В Калмыки проходит премьерный показ фильма Эллы Манжеевой «Чайки»
  • «Мы – одна семья»!»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Апрель 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34