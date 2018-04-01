В культурной жизни Элисты состоялось яркое и грандиозное событие

Яркое и грандиозное событие состоялось - в культурной жизни Элисты. Одн фэшн. Так назвали показ модных проектов организаторы, среди которых студия «Иньглян». Всего было представлено более 10 коллекций лучших дизайнеров, магазинов одежды, ювелиров и мастеров прикладного искусства Калмыкии. Кроме того, свои работы представили астраханские представители фэшн-индустрии.



Дамы в вечерних туалетах, мужчины в строгих костюмах. Национальный колорит добавляли яркие орнаменты на калмыцких платьях. На светское мероприятие собрались не только ценители красоты и стиля, но и те, кто делает первые шаги в мире высокой моды. Показ открыла уже полюбившаяся всем коллекция ойратской одежды из джинсовой ткани Баирты Тостаевой.



Коллекции менялись одна за другой. Юные модели едва успевали переодеваться. Свадебные платья, коктейльные и вечерние наряды, одежда для самых юных представительниц женского пола. Новинки – Весна-Лето 2018 от калмыцких дизайнеров. Особое внимание было уделено мужскому костюму. Двукратный чемпион ЮФО по кикбоксингу Байр Болдырев в этот день выступил в качестве модели. По его словам, ничто так не красит молодого человека как идеально скроенный пиджак. Как говорится, главное, чтоб костюмчик сидел.



Вспышки фотокамер, невозмутимая поступь профессиональных моделей. Не хуже, чем на подиумах Милана, скажет в антракте восторженная публика. Ну а сами дизайнеры, многие из которых впервые представили на суд зрителей свое творчество, благодарили организаторов за уникальную возможность заявить о себе.



Своим мастерством приехали поделиться и представители фэшн индустрии Астрахани. Они привезли в Элисту сразу три коллекции. Гости поделились впечатлениями от фэшн-шоу. По словам Артура Геладова, калмыцкая мода существует и получает свое развитие. Благодаря таким людям, как Байрта Тостаева. Она уже заявила о себе на Каспийской неделе моды. А все начиналось с простой задумки - сделать национальную одежду повседневной, модной и современной. Пустить её в широкие массы.



Кстати, на недавнем показе Каспийской недели моды Байрта Тостаева одна из немногих, была удостоена приглашения продемонстрировать свои дизайнерские проекты в Милане. Уже сейчас начинается подготовительная работа. Это будет совершенно новая коллекция, ориентированная не только на представительниц прекрасного пола, но и на мужчин.



Этот показ стал триумфом не только калмыцкой моды, но и одой красоте калмыцких девушек, которые в этот день как никогда блистали на подиуме. Яркое и грандиозное событие состоялось - в культурной жизни Элисты. Одн фэшн. Так назвали показ модных проектов организаторы, среди которых студия «Иньглян». Всего было представлено более 10 коллекций лучших дизайнеров, магазинов одежды, ювелиров и мастеров прикладного искусства Калмыкии. Кроме того, свои работы представили астраханские представители фэшн-индустрии.Дамы в вечерних туалетах, мужчины в строгих костюмах. Национальный колорит добавляли яркие орнаменты на калмыцких платьях. На светское мероприятие собрались не только ценители красоты и стиля, но и те, кто делает первые шаги в мире высокой моды. Показ открыла уже полюбившаяся всем коллекция ойратской одежды из джинсовой ткани Баирты Тостаевой.Коллекции менялись одна за другой. Юные модели едва успевали переодеваться. Свадебные платья, коктейльные и вечерние наряды, одежда для самых юных представительниц женского пола. Новинки – Весна-Лето 2018 от калмыцких дизайнеров. Особое внимание было уделено мужскому костюму. Двукратный чемпион ЮФО по кикбоксингу Байр Болдырев в этот день выступил в качестве модели. По его словам, ничто так не красит молодого человека как идеально скроенный пиджак. Как говорится, главное, чтоб костюмчик сидел.Вспышки фотокамер, невозмутимая поступь профессиональных моделей. Не хуже, чем на подиумах Милана, скажет в антракте восторженная публика. Ну а сами дизайнеры, многие из которых впервые представили на суд зрителей свое творчество, благодарили организаторов за уникальную возможность заявить о себе.Своим мастерством приехали поделиться и представители фэшн индустрии Астрахани. Они привезли в Элисту сразу три коллекции. Гости поделились впечатлениями от фэшн-шоу. По словам Артура Геладова, калмыцкая мода существует и получает свое развитие. Благодаря таким людям, как Байрта Тостаева. Она уже заявила о себе на Каспийской неделе моды. А все начиналось с простой задумки - сделать национальную одежду повседневной, модной и современной. Пустить её в широкие массы.Кстати, на недавнем показе Каспийской недели моды Байрта Тостаева одна из немногих, была удостоена приглашения продемонстрировать свои дизайнерские проекты в Милане. Уже сейчас начинается подготовительная работа. Это будет совершенно новая коллекция, ориентированная не только на представительниц прекрасного пола, но и на мужчин.Этот показ стал триумфом не только калмыцкой моды, но и одой красоте калмыцких девушек, которые в этот день как никогда блистали на подиуме.



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