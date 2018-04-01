Финалисты "Теегин Айс" допущены к Интернет голосованию

Проект ГТРК Калмыкия – детский телевизионный конкурс "Теегин Айс" близится к завершению. Уже завтра в 9 часов в рамках программы "Оруни Гарц" мы представим участников, которые прошли строгий отбор и допущены к интернет-голосованию.



Оно стартует в 10 утра на сайте vesti-kalmykia.ru. Всего зрители увидят 15 номеров. Они станут участниками гала-концерта. Среди них есть и будущие победители. А также те, кто получит приз зрительских симпатий. Завершится голосование 2 мая. Проект ГТРК Калмыкия – детский телевизионный конкурс "Теегин Айс" близится к завершению. Уже завтра в 9 часов в рамках программы "Оруни Гарц" мы представим участников, которые прошли строгий отбор и допущены к интернет-голосованию.Оно стартует в 10 утра на сайте vesti-kalmykia.ru. Всего зрители увидят 15 номеров. Они станут участниками гала-концерта. Среди них есть и будущие победители. А также те, кто получит приз зрительских симпатий. Завершится голосование 2 мая.



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