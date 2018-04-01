Ансамблю "Тюльпанчик" исполнилось 25 лет

25-ти летие детский ансамбль Тюльпанчик отметил большим концертом. В праздничную программу вошли как полюбившиеся хореографические композиции, так и новые постановки, в том числе танцы народов России.



В зале в этот день собрались верные поклонники. Они бурными аплодисментами поддерживали юных артистов, которые являются победителями многих престижных конкурсов и фестивалей. География путешествий "Тюльпанчика" действительно огромна: города, страны, континенты.



Поздравить юбиляров приехали детские ансамбли из соседних регионов. А также выпускники прославленного коллектива. Многие из них связали свою жизнь с танцем, благодаря замечательной семье Толкачевых. Со дня основания, четверть века, руководит Тюльпанчиком Людмила Толкачева. Кстати, она отметила и личный юбилей.



Среди почетных гостей и глава республики Алексей Орлов, который отметил, что каждая поездка талантливых ребят – это прекрасная возможность познакомить людей разных национальностей с уникальной культурой калмыков. 25-ти летие детский ансамбль Тюльпанчик отметил большим концертом. В праздничную программу вошли как полюбившиеся хореографические композиции, так и новые постановки, в том числе танцы народов России.В зале в этот день собрались верные поклонники. Они бурными аплодисментами поддерживали юных артистов, которые являются победителями многих престижных конкурсов и фестивалей. География путешествий "Тюльпанчика" действительно огромна: города, страны, континенты.Поздравить юбиляров приехали детские ансамбли из соседних регионов. А также выпускники прославленного коллектива. Многие из них связали свою жизнь с танцем, благодаря замечательной семье Толкачевых. Со дня основания, четверть века, руководит Тюльпанчиком Людмила Толкачева. Кстати, она отметила и личный юбилей.Среди почетных гостей и глава республики Алексей Орлов, который отметил, что каждая поездка талантливых ребят – это прекрасная возможность познакомить людей разных национальностей с уникальной культурой калмыков.



Смотреть полный выпуск новостей



