Калмыкия и Высшая школа музыки им. Шнитке готовы к тесному сотрудничеству

Калмыкия и Высшая школа музыки им. Шнитке Российского государственного социального университета готовы к тесному сотрудничеству. Сегодня в Элисту прибыла группа преподавателей во главе с директором, доктором педагогических наук, профессором Натальей Ануфриевой. В программе пребывания встречи с руководителями учебных заведений, мастер – классы. Основные направления сотрудничества обсуждены во время встречи Алексея Орлова и Натальи Починок в Астрахани в рамках форума «Сообщество». И вот предприняты шаги для реализации намеченного. Калмыкия и Высшая школа музыки им. Шнитке Российского государственного социального университета готовы к тесному сотрудничеству. Сегодня в Элисту прибыла группа преподавателей во главе с директором, доктором педагогических наук, профессором Натальей Ануфриевой. В программе пребывания встречи с руководителями учебных заведений, мастер – классы. Основные направления сотрудничества обсуждены во время встречи Алексея Орлова и Натальи Починок в Астрахани в рамках форума «Сообщество». И вот предприняты шаги для реализации намеченного.



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