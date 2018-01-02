"Наследие".370 лет Тодо Бичг

370-летию Тодо Бичг был посвящен сегодняшний выпуск программы "Наследие" на Радио России - Калмыкия. Гость студии – сотрудник Калмыцкого научного центра Евгений Бембеев подробно рассказал радиослушателям и тем, кто наблюдал за вэб трансляцией на сайте Вести Калмыкия, об истории создания национальной письменности и о том, какое место сегодня «ясное письмо» занимает в культуре калмыцкого народа. 370-летию Тодо Бичг был посвящен сегодняшний выпуск программы "Наследие" на Радио России - Калмыкия. Гость студии – сотрудник Калмыцкого научного центра Евгений Бембеев подробно рассказал радиослушателям и тем, кто наблюдал за вэб трансляцией на сайте Вести Калмыкия, об истории создания национальной письменности и о том, какое место сегодня «ясное письмо» занимает в культуре калмыцкого народа.



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