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Вчера, 18:07

"Наследие".370 лет Тодо Бичг


"Наследие".370 лет Тодо Бичг370-летию Тодо Бичг был посвящен сегодняшний выпуск программы "Наследие" на Радио России - Калмыкия. Гость студии – сотрудник Калмыцкого научного центра Евгений Бембеев подробно рассказал радиослушателям и тем, кто наблюдал за вэб трансляцией на сайте Вести Калмыкия, об истории создания национальной письменности и о том, какое место сегодня «ясное письмо» занимает в культуре калмыцкого народа.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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