«Продавец дождя». Сегодня в республиканском русском театре драмы и комедии – премьера: известная пьеса американского драматурга Ричарда Нэша в интерпретации режиссера-постановщика Артура Кочканяна. Вместе с артистами у зрителей появиться возможность поверить в возможность чуда. Одну из главных ролей исполняет заслуженный артист России Юрий Ильянов. Автор оригинальной сценографии и костюмов – художник-дизайнер из Ставрополя Анна Багдасарова. «Продавец дождя». Сегодня в республиканском русском театре драмы и комедии – премьера: известная пьеса американского драматурга Ричарда Нэша в интерпретации режиссера-постановщика Артура Кочканяна. Вместе с артистами у зрителей появиться возможность поверить в возможность чуда. Одну из главных ролей исполняет заслуженный артист России Юрий Ильянов. Автор оригинальной сценографии и костюмов – художник-дизайнер из Ставрополя Анна Багдасарова.



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